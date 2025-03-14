曾「派0班」3校獲資助 長洲錦江連續兩年報喜

錦江小學前年初因兩輪收生共錄15人，距開班門檻欠1人，被教育局「派0班」小一，2023/24學年改以私立模式營辦小一，後因收生回升，本學年（2024/25）「復活」，即全校各級變回受政府資助。

錦江小學昨午在學校網頁報喜，感謝各界對該校學子的愛護，將持守「穩健中求進步」原則，與社會各界攜手為學生創造更豐盛的學習歷程。

沙頭角小學獲「開班信」

稱收表達「五年之最」

另外，位處邊境禁區的沙頭角中心小學昨亦在facebook發帖，稱該校在自行分配學位及統一派位的收表情况為「近五年之最」，形容在當下風高浪急、出生率低及移民潮影響的世代下，校方順利獲取「開班信」，將如常辦學。

翻查報道，沙頭角中心小學過往取錄不少跨境生，新冠疫情曾影響收生，有家長選擇送子女到內地讀書。校長林錦鴻本學年在該校「家書」欄目提到，校務政策、課程及測考「大革新」，該校因「地利位置獨特，上課時間比一般市區學校稍遲」，校方安排每早8時半早會、9時才正式開始課堂；小一至小三生亦以進展性評估及成果展示日，取代傳統的紙筆考試。