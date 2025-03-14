黃大仙一小學派0班 3年3間 南區同有一校 議員料更多小學縮班

教育局昨向全港小學發「開班信」，如公營學校在派位獲少於16人，原則上會被「派0班」，亦會考慮特別因素；又指各校可開辦的小一班數主要根據家長選校意願、學校課室數目等而定。被「派0班」的兩間小學如有意見，本月27日或之前可連同文件送交教育局。

黃大仙派位小學已減3間

有校長訝異官小「逃過」

黃大仙適齡讀小一的人口料由今年的2100跌至2030年的1600，跌幅23.8%（見表）。根據《小學概覽》，區內24間官津小學中，獻主會溥仁小學、孔教學院大成小學近年曾被「派0班」，兩者已先後宣告逐步停辦。另外，該區浸信會天虹小學獲准重置校舍，今年度已脫離黃大仙校網，轉為九龍城（34校網），意味黃大仙參加派位的小學累計減少3間。

有黃大仙津小校長昨向本報說，原以為區內小學減少，可紓緩收生緊張，豈料該區再有小學被「派0班」；又對黃大仙官立小學當初在派位階段收生差、卻逃過「派0班」感訝異，稱未明白當局準則。

黃大仙聖博德學校校長、津小議會主席張作芳昨向本報說，當然最好一間「派0班」的學校都無，學界原估計更多學校「派0班」。她稱，黃大仙人口老化、出生率低，未如其他區有新屋邨、年輕夫婦進駐並帶來生源。談到該區小學已減、為何「縮班殺校」危機未消退，張稱區內學校一直努力掙扎，「（區內小學減少）是否代表生態平衡？我估真的看到學額明顯多於學齡人口」。

有校長稱南區選擇少 生源外流

南區方面，適齡小一人口料由今年的1500跌至2030年的1000，跌幅33.3%。《小學概覽》顯示該區有10間官津小學，其中華富邨寶血小學已宣布逐年停辦，並已退出派位機制。有不願具名校長稱南區「全開英文班中學」選擇較少，影響升中銜接，加上區內部分中產家長願意安排子女到中西、灣仔區上學，學生或流入他區。

朱國強表示，「派0班」學校較預期少，但估計會有更多學校面臨縮班。他料因黃大仙區人口老化問題嚴重，南區近年多人移民，影響兩校收生。

安博官小新辦 西貢全區「安全」

此外，西貢新辦的安博官立小學9月開學，早前自行收生階段暫取錄5人，教育局昨稱全區沒小學被「派0班」，未有透露安博官小的小一班數。

教育局前晚公布更新「救校」安排，「派0班」小學可從3個方案選擇其一，分別為將小一級變私立營辦、與其他小學合併、申請停辦。局方稱學齡人口結構性下降，鼓勵學校早作部署。