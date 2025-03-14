黃大仙一小學派0班 3年3間 南區同有一校 議員料更多小學縮班

【明報專訊】適齡學童人口結構性下跌，小學持續逼近「殺校」危機。9月新學年（2025/26）兩間津貼小學因收生不足被「派0班」小一（即不獲政府資助開辦小一級），教育局昨晚宣布分別是黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校。有黃大仙區校長不明「派0班」準則，質疑為何收生差的官小卻逃過危機。整體「派0班」學校數目較上年度稍增一間，但教育界立法會議員朱國強預料有更多學校縮班。
教育局昨向全港小學發「開班信」，如公營學校在派位獲少於16人，原則上會被「派0班」，亦會考慮特別因素；又指各校可開辦的小一班數主要根據家長選校意願、學校課室數目等而定。被「派0班」的兩間小學如有意見，本月27日或之前可連同文件送交教育局。
黃大仙派位小學已減3間
有校長訝異官小「逃過」
黃大仙適齡讀小一的人口料由今年的2100跌至2030年的1600，跌幅23.8%（見表）。根據《小學概覽》，區內24間官津小學中，獻主會溥仁小學、孔教學院大成小學近年曾被「派0班」，兩者已先後宣告逐步停辦。另外，該區浸信會天虹小學獲准重置校舍，今年度已脫離黃大仙校網，轉為九龍城（34校網），意味黃大仙參加派位的小學累計減少3間。
有黃大仙津小校長昨向本報說，原以為區內小學減少，可紓緩收生緊張，豈料該區再有小學被「派0班」；又對黃大仙官立小學當初在派位階段收生差、卻逃過「派0班」感訝異，稱未明白當局準則。
黃大仙聖博德學校校長、津小議會主席張作芳昨向本報說，當然最好一間「派0班」的學校都無，學界原估計更多學校「派0班」。她稱，黃大仙人口老化、出生率低，未如其他區有新屋邨、年輕夫婦進駐並帶來生源。談到該區小學已減、為何「縮班殺校」危機未消退，張稱區內學校一直努力掙扎，「（區內小學減少）是否代表生態平衡？我估真的看到學額明顯多於學齡人口」。
有校長稱南區選擇少 生源外流
南區方面，適齡小一人口料由今年的1500跌至2030年的1000，跌幅33.3%。《小學概覽》顯示該區有10間官津小學，其中華富邨寶血小學已宣布逐年停辦，並已退出派位機制。有不願具名校長稱南區「全開英文班中學」選擇較少，影響升中銜接，加上區內部分中產家長願意安排子女到中西、灣仔區上學，學生或流入他區。
朱國強表示，「派0班」學校較預期少，但估計會有更多學校面臨縮班。他料因黃大仙區人口老化問題嚴重，南區近年多人移民，影響兩校收生。
安博官小新辦 西貢全區「安全」
此外，西貢新辦的安博官立小學9月開學，早前自行收生階段暫取錄5人，教育局昨稱全區沒小學被「派0班」，未有透露安博官小的小一班數。
教育局前晚公布更新「救校」安排，「派0班」小學可從3個方案選擇其一，分別為將小一級變私立營辦、與其他小學合併、申請停辦。局方稱學齡人口結構性下降，鼓勵學校早作部署。