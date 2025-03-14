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員工指樂施會省錢拒續約 斥「對冲遣散費」言行不一

【明報專訊】樂施會一名工作19年的前員工日前在社交平台撰文稱，長期以固定期限合約受聘，去年12月被告知續約安排，至合約期滿前最後一個工作天，會方卻以節省開支為由告知他不續約，做法如同解僱。他表示樂施會雖倡議取消強積金對冲，但其遣散費亦被對冲，批評會方未落實自身倡議。樂施會表示已多次與相關同事溝通解釋立場，不評論機構內部個別事件。

指約滿前最後工作天方通知

該名前員工撰文表示，樂施會一直以無約滿酬金的固定期限合約聘請他，然而其崗位非臨時性質，屬長期工作。其合約今年1月31日期滿，去年12月部門總監告知他續約安排，並於內部提交續簽兩年的申請，惟事後一直無人通知他續約安排，直至合約期滿前最後一個工作天，始告知他因機構要節省開支，故不會續約。

會方曾批積金對冲不公義

該前員工認為做法如同解僱，樂施會應提供合理理由及補償方案。他說其遣散費遭對冲，跟樂施會以往倡議取消強積金對冲相違背，促會方退回已對冲的強積金。翻查資料，樂施會曾形容強積金對冲是「不公義的制度」。

會方稱已溝通 勞聯籲發酬金

樂施會回覆本報稱已多次與相關同事溝通，並詳細解釋機構立場，此次相關同事離職是基於合約期滿後的獨立事件，會方不評論機構內部個別事件。

勞聯副主席、勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮稱，若事主最後工作日沒有早於或遲於合約期滿日，似是完約而非解僱。她續稱，如事主上司只是遞交申請，而非確認其續約安排，或不屬口頭協議，未必構成解僱。不過，她說機構以合約聘請同一人出任某職位19年，即使《僱傭條例》無明文規定這情况屬長期員工，但按法例原意，該員工應獲長期服務金。

至於該員工強積金遭對冲，譚金蓮說理解現時機構須執行法例，做法合法，但在情理上，機構可考慮透過其他方式，如以約滿酬金、按員工表現發放獎金等方式回饋員工。政府今年5月1日起將取消強積金對冲。

相關字詞﹕勞工權益 勞聯 取消強積金對沖 解僱 合約 社交平台 樂施會

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