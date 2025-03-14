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元朗套丁案 原居民：賣地後方知丁權轉移

【明報專訊】有「村屋大王」之稱的王光榮與現任元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件昨日在區域法院續審。一名新界原居民供稱，程振明的堂兄程錦光早年游說他合資買地，他一心以為土地留給兒子日後建屋，惟事後程錦光要將土地售予發展商，無奈下同意及取回本金，後來才發現土地及兒子丁權一併落入發展商手中。他在庭上嘆說兒子無法擁有丁屋，並因事件遷怒於他。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。控方昨傳召林月怡作供，其子林健偉為上述142人之一。林月怡生於1948年，在元朗水蕉新村長大，與次被告程振明及其堂兄程錦光是同村居民。林稱程錦光的父親程光球曾任村長。

稱本買地贈子 合資者賣出後取回本金

林月怡稱，程錦光為事件牽頭者，於1997年聲稱買入2萬至3萬方呎土地，詢問林要否合資買地。林稱打算買地留給兒子日後建屋，遂給程錦光10多萬元現金。至2010年，水蕉新村開始發展「曉門」項目，程錦光向林稱其土地「被曉門包圍」、「起咗屋都冇路行」，不如將土地售予發展商。林稱無奈下同意，程錦光交給他18萬元現金，比起買地本金多數萬元，雙方由始至終沒簽過任何收據或文件，「靠個信字」。

謂次被告曾聯絡子 與發展商簽文件

林續稱，2014年程錦光已去世，業務由次被告程振明接手。次被告聯絡林，稱就丁權事宜，需要林的兒子簽署文件。林稱不清楚二人後續的事，與兒子甚少交流，兒子亦不知自己原本有土地。事後林知悉兒子與發展商簽署文件，取得一些款項；林亦發現，原買入的土地連同兒子丁權一併轉移至發展商。林嘆道，其子「丁牌喺發展商度」、「屋都冇，仲搞到一鑊泡」，令兒子遷怒於他，「得18萬畀我，冇理由連丁都賣埋」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1043/22 】

相關字詞﹕串謀詐騙 程振明 王光榮 元朗區議員 元朗套丁案 村屋大王

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