猛撼執勤消防車 GoGoVan司機亡 接單途中出事 公司稱受保

44歲姓張客貨車男司機事發後身體多處受傷，昏迷被困車內，消防用工具撬開車廂將他救出，救護員為他急救及裝設自動心外壓機，送院搶救後不治。張的親友事後趕往醫院了解，其胞妹稱張已婚，沒有子女。

GoGoX回覆查詢稱，涉事司機當時正處理從渣甸山往錦田的訂單，屬保險涵蓋範圍內，平台為伙伴司機免費提供團體意外人身保險，最高賠償30萬元，平台正與保險公司跟進事件。平台對司機死亡表示哀悼，向其家屬致以深切慰問，並提供適切支援和即時經濟協助。

泥頭車避鷹撞水馬 消防停快線處理

昨午1時許，61歲姓高男司機駕駛泥頭車沿西九龍公路往西隧方向行駛，至香港紅十字會總部對開時，高報稱一隻鷹撞向擋風玻璃，他閃避時車輛失控，撞毁路旁約50個水馬，車輛靠停左邊路肩，水馬碎片散落三條行車線。高稱，消防到場約5分鐘後即發生另一宗車禍。

綜合網上車cam片段，多輛消防車斜停在往西隧行車線，中線及快線之間放有雪糕筒，途經車輛緩慢沿快線行駛，另一輛消防升降台則停在往葵涌方向快線，亮起紅色閃燈，車尾放有兩個雪糕筒。客貨車其後沿快線駛至，接近消防升降台車尾雪糕筒時疑急切往中線，惟閃避不及，猛撼消防車左尾，當時一名消防員站於消防車尾與路中分隔石壆之間，車禍巨響後，即坐在石壆上，其他同袍即截停往西隧方向車輛，趕往了解客貨車意外。

涉事客貨車車頭嚴重損毁，車門及右前輪飛脫，被撞消防車則左尾嚴重損毁。涉事西九龍公路往葵涌方向3線行車，時速限制為100公里。案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。

速限100公里 消防：已閃燈放雪糕筒

消防處表示，昨午接報西九龍公路有重型貨車冒煙，處理期間，客貨車撞向停泊的消防車，客貨車司機被困，消方再調派6輛消防車及兩輛救護車到場救援，被撞消防車當時有閃燈，並放置雪糕筒提醒駛經車輛，事件中沒有消防員受傷。

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