潮行GBA：卓粵民宿

明報記者 陳子凌

■甲級民宿

汕頭南澳縣：南澳島環暢．浠汐里海景民宿

位處南澳島深澳鎮走馬埔村，以日落海景為主題，自2023年營運，是島內知名的日落海景民宿。它由舊燒窯廠改建，保留原廠房的橫樑、瓦頂，在不破壞原有自然生態下，呈現「森系」設計風格。民宿除了有兩個大型泳池，還有3間豪華客房，自帶專屬泳池。

攜程參考價：798元人民幣起

深圳深汕合作區：桃花源藝術村

藝術村位於深汕合作區鳳河流域，依山傍水。村內以「文化+藝術」為主題，除了多間民宿，還設有肖像館、創客藝術空間、印象鳳河文化館、咖啡館、露營空間等，此外還可品嘗當地鄉村美食，如擂茶、菜包粿等，感受慢生活與自然。

攜程參考價：406至926元人民幣不等

■乙級民宿

汕頭南澳縣：島留．九溪野奢度假民宿

位於青澳旅遊度假區九溪澳村，是一幢3層高、有露天泳池、具地中海風格的單棟小樓，設計採現代簡約風。民宿設有嬉水池和庭院，提供豐富公共空間，適合家庭和情侶度假。

攜程參考價：598元人民幣起

深圳大鵬新區：苫也．未名海海景民宿

位於楊梅坑，以赬霞色作主色調，開揚設計使陽光透過木樑、拱形門洞和全透玻璃門照到民宿各角落。客房配備全景落地窗和私人露台，可飽覽山海美景。另設泳池、書吧、茶室等設施。

攜程參考價：996元人民幣起

潮州湘橋區：潮州木棉公館

位於古城牌坊街上東平路，交通便利。公館前身是民國時期建造的4層洋樓，至今近百年歷史。公館特意保留當年「行李梯」設計，也保存大量潮州舊物如黃包車、留聲機、古城老照片等，充滿復古風情；同時設有空中花園和茶室，可俯瞰古城美景。

攜程參考價：162元人民幣起

肇慶鼎湖區：紫荊．半山攬月設計師美宿

位於鼎湖山腳下，佔地約2000平方米，主要採輕奢法式設計，融合歐式、美式、意式風格，設有14間「臻品客房」（特級房），配備花園泳池、中西餐廳和多功能會議室，並提供專屬管家服務，以及粵菜、西餐私廚。

攜程參考價：386元人民幣起