劏房家庭式販毒 4越南人被捕

毒品調查科探員周一（10日）在旺角染布房街一幢大廈截查兩名女子，在兩人手持的一個袋及斜孭袋，檢獲20磚共重7公斤的海洛英及一包約200克氯胺酮。探員隨即拘捕兩人，並押到大廈一劏房單位搜查，單位內一名外籍男子反抗，其後被制服。

貨值1400萬 一男非法入境

探員在單位檢獲約5.9公斤海洛英、8.5公斤氯胺酮、1.7公斤冰毒，約2500粒搖頭丸及130克大麻花。探員調查後再於旺角奶路臣街另一住宅單位，拘捕一名與案有關男子，檢獲約203克冰毒及約24克氯胺酮；被捕男子亦曾反抗。行動檢獲的毒品總市值約1400萬元。

被捕4人均為越南籍，36歲女子及60歲女子為母女關係；其中一男是非法入境者，其餘3人持行街紙。4人各被暫控一項販毒罪，其中31歲及64歲男子同暫控一項阻礙公職人員執行公務罪，前者另被暫控一項非法入境罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。