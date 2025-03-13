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港聞二

交諮會討論電車加價 主席張仁良：料乘客不減

【明報專訊】電車公司早前向政府申請將12歲或以上成人票價由3元增至3.3元，3至11歲小童票價由1.5元增至1.6元，65歲或以上長者則由1.3元增至1.5元。交通諮詢委員會昨日討論加價申請，主席張仁良認為電車公司面對其他公共交通工具的激烈競爭，客量未回復至新冠疫情前水平，其非車費收入亦較波動，相信即使加價約一成亦不會令乘客減少搭電車，但認為電車需增加措施保障乘客安全。

張仁良表示，電車客量未回復疫前的同時，營運成本持續上升、推行各項改善項目亦需持續的資本開支，委員欣悉政府會繼續與電車公司探討其他方案，以確保電車公司財務可持續。

他續稱，委員討論加價申請時已考慮及平衡所有相關因素，包括電車公司最新營運狀况及財務預測、推行的改善項目及公眾接受程度等，會就加價申請向政府提交意見，供特首會同行政會議考慮，希望電車仍是香港最便宜的交通工具。

指需增措施保障乘客安全

張又提到，會上亦有討論增加電車公司非票務收入，例如推出更多主題列車、增加電車遊、加強宣傳以改善廣告收益等；委員亦就提升乘客安全提出不少意見，例如如何方便長者上落、為駕駛者增設更多提示以提醒其留意位於馬路中心的電車站等。

規管網約車 至少再開會兩次

規管網約車平台方面，張仁良透露，交諮會將多開至少兩次會議討論，繼續蒐集意見，仍以年底前向政府提出立法建議為目標。至於首支的士車隊將於本月底營運，他呼籲社會給予時間，觀察車隊能否帶來較優質的服務。

相關字詞﹕張仁良 交諮會 電車 電車加價

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