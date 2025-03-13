原居民稱親戚介紹10萬售丁權 曾在「賣丁部門」簽文件 姑丈着找「程振明」助處理

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。控方昨日傳召梁國彪作供，梁為上述142人之一。梁稱，他1996年購入一個居屋單位，翌年其姑丈聯絡他父親，問梁及其胞弟「如果唔起屋，賣唔賣丁」，並提出報酬10萬元。

多次收支票 曾白紙簽名

梁國彪說，他及其胞弟同意「賣丁」後，同年二人在姑丈通知下，兩度前往元朗大棠路的不知名建築公司簽文件，事後梁分別收到1萬元及2萬元支票。數年後，梁及其胞弟被通知到元朗政府合署簽文件，梁不清楚是什麼政府部門，庭上稱「賣丁嘅部門」，並指職員沒向他解釋文件，梁簽妥離開後有人給他2萬元支票。5年後，二人再到建築公司簽署多份文件及在白紙簽名，簽妥後獲發5萬元支票。

梁續稱，事後他收到政府來信要求繳交逾100萬元款項。梁聯絡其姑丈，對方給梁一個電話號碼，着他找名叫「程振明」的人處理。對方在電話中着梁把信件交給他，梁親自到元朗後將該信交予一名陌生男子後，沒再理會事件。

梁曾在接受廉署調查時稱不清楚自己父系是否源於元朗南邊圍，辯方昨在盤問指出，梁與其父親及胞弟不時從南邊圍的「社福堂」領取福利金，「冇關係都唔會派畀你啦」，况且有南邊圍為梁出生舉行點燈儀式的紀錄；梁表示同意。辯方又問，梁被捕前是否一直以為轉讓丁權不犯法，倘當初有人說收取10萬元需配合欺詐政府，他便不會參與；梁同意。

【案件編號： DCCC 1043/22】