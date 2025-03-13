陳茂波晤青年：學津取消仍有措施鼓勵生育

稱本地人才培育一向優先

「一時間未必夠人」引入人才

陳茂波出席青協M21網台的「預算案ONLINE@M21」直播節目，與逾260名中學生、大專生及在職青年對談。他先講解新一份預算案中的考量，提到今年財案較多着墨於加速推動人工智能發展為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。對談期間，有學生關注本地人才培育，陳稱當局一直以本地人才培訓優先，只是隨着經濟多元發展，香港一時間未必有足夠人才，故會引入人才支持發展，但與此同時當局會加大投入於本地人才培訓。

有中學生問到成立香港人工智能研發院，未來會否與內地研發團隊合作，陳茂波指研究院除了研發，更要將研發結果商業化，帶到社會不同情境應用，此為政府短期方向，具體目標留待該院行政總裁提建議。

學生稱補習費高昂盼援助

陳：鼓勵機構提供課後支援

席上亦有學生提及2500元學生津貼，有人指津貼取消會令生育成本上升，問當局有何措施鼓勵生育；有人指補習費高昂，取消學生津貼後，當局能否為學生提供其他援助。陳茂波回應說，政府一向鼓勵多生育，並有多項措施，如免稅額、新生嬰兒獎勵金、輪候公屋時可縮減時間等。就補習費高昂，陳表示明白，希望學校以政府給予的資源，課餘時多為學生提供幫助，並鼓勵非政府機構為學生提供課後支援。

有學生問到政府於預算案公布向旅發局撥款逾12億元，會如何確保資源運用得當，包括惠及非核心旅遊區。陳茂波稱，旅發局撥款主要用以吸引外來旅客，地區特色旅遊現時會由民青局等推動，希望由每個區自行推動籌辦切合該區特色的活動。