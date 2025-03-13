民主思路民調：近半不滿立會表現 湯家驊稱成員有意選

42.3%滿意政府 40.9%不滿

民主思路昨公布新一期「一國兩制」指數調查，當中訪問市民對政府和立法會的滿意程度。調查於今年1月至2月訪問1005名18歲或以上香港居民，結果發現48.1%受訪市民不滿立法會表現，29.4%的人表示滿意，兩者相差近20個百分點。至於政府滿意度，42.3%市民表示滿意，較40.9%不滿市民多1.4個百分點。

湯家驊認為，議員的角色應以理性監督為核心，並以建設態度提出意見，推進政府施政，稱市民對議員「未達期望」的議政能力「有目共睹」，盼換屆選舉能吸引更多有能力和擔當的人才參與。

一國兩制指數6.14分 半年跌0.03分

另外，調查發現去年下半年「一國兩制」指數錄得6.14分，較上半年的6.17分微跌0.5%。指數結合民間調查和國際評價的六大支柱，後者除「經濟開放」一項評分較上半年上升，其餘全部下跌；跌幅最大是「人權自由」，由上半年的5.46分跌至5.34分。

與2020年下半年相比，民調「國際機構評價」的「民主發展」下跌14.6%，得5.05分，屬六大支柱中跌幅最大（見上表）。

民主思路聯席召集人潘學智表示，由於社運案件到判決階段，公眾回想當年政治紛爭，使近年人權自由評分升勢受挫；但國安風險下降，有效幫助市民重拾「一國兩制」信心。