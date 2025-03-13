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羅淑佩：啟德體育園要安排發言人解說問題

【明報專訊】啟德體育園開幕不足兩星期捲入多場爭議，包括桌球賽「逐客」事件。文體旅局長羅淑佩昨日受訪提到，體育園應建立由最高層參與的「上情下達」機制，並安排發言人為日後問題解說。選委界立法會議員江玉歡建議園方應跟相關決策局成立協調小組，恒常開會檢討，讓體育園可順利「過渡」。

體育園昨日回覆本報稱，會繼續積極與活動主辦方、政府部門及相關持份者保持聯繫，並據《環境影響評估條例》等法規、實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排，提供合適的場地設施和配套。園方未有回覆現階段有否制訂應急機制和發言人。

啟德體育園：積極與各方聯繫

羅淑佩昨在now新聞台《大鳴大放》受訪稱，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排，未來會要求體育園安排發言人應對，「若有問題出現時，究竟誰出來解釋，解釋包括什麼才令大家安心、清晰。主辦方一般有發言人，啟德（體育園）現階段我們對它都有這要求」。

羅提到，園方應建立機制，讓最高層可即時做決定並下達指令；政府會監察體育園運作，但認為體育園的日常運作應由園方處理。

議員倡政府協調 雙方恒常開會

江玉歡認為園方不可每次都等政府出來解釋，「局長係負責看政策……難道下次到麥花臣（場館）有事，局長又出來解釋？這樣局長便會好忙」。江玉歡認為現階段體育園並非不可犯錯，但最重要是事後園方能交代清楚，提出補救方案，「做得管理公司，面對群眾是一定要的」。

江玉歡建議體育園主動成立協調小組，成員包括決策局如運物局、保安局、文體旅局等代表。她認為小組應恒常開會討論，建議最少維持一年，以助體育園過渡。現時體育園合約長25年，由「啟德體育園有限公司」負責營運。被問到當局介入會否擔心影響管理，江說「這樣不是介入，是協調……體育園都不想每次出事要獨自孭鑊」。

體育園本月1日開幕，早前舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽，首日發生「逐客」風波，英文公告亦錯用「curfew（宵禁）」一詞；上周賽事貴價門票觀眾席獲主辦單位派發連蓋樽裝水，疑與觀眾「不可自攜容器入場」規定不符，園方其後解釋稱主辦方可因應活動性質和安排，申請在指定區域為認可參加者提供飲食。

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