水口保育獲404萬撥款 觀鳥會：種稻米吸禾花雀

稱村民懷念農耕 自發支援

水口濕地位於大嶼山西南部水口村，正面臨退化危機。鍾潤德稱，計劃首階段主要在當地的濕地、沼澤地方復耕農地，目前已經完成；今次撥款涉及計劃的次階段，觀鳥會希望在田中種植以稻米為主的本地農作物，以吸引食稻米的雀鳥前來休憩，包括黃胸鵐。

黃胸鵐已被列入國際自然保護聯盟「瀕危物種紅色名錄」，2015年國際鳥盟估算在歐洲僅餘120至600隻。

鍾潤德指出，黃胸鵐屬候鳥，冬季會南下過冬，翌年才重返故地，途中會在水口濕地稍作停留一兩周，以休息補充體力再出發。他續說，時代變遷導致多數村民遷居城市，農田退化並減少，觀鳥會希望重建環境供雀鳥棲息，目前主要透過租用合作模式，經村民同意後將有關位置復耕成農田。

鍾透露，不少年長村民亦懷念農耕時期的水口村，會自發支援保育工作，認為計劃開展有賴村民支持和信任。

至於次階段撥款具體用途，鍾指首階段主要用作開地、人力等方面，次階段要與政府進一步商討，屆時才會有推展時間表。

大嶼保育基金批出3項目

兩涉軍事史蜻蜓保育

大嶼山保育基金批出的其餘兩筆撥款，分別撥予浸會大學做大嶼山軍事歷史保育工作，涉約245萬元；以及香港戶外生態教育協會有限公司的蜻蜓生態教育保育計劃，涉約200萬元。

（城市保育）