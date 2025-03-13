歐亞水獺首證濕地公園出沒 嘉道理稱生境適合棲息 「公廁」另見豹貓小靈貓

夜間出沒 同位置一月三現

嘉道理指出，水獺研究團隊在濕地公園人員協助下，去年12月已於濕地公園數處發現新舊程度不一的水獺糞便，隨後紅外線相機今年1月亦捕捉到歐亞水獺一個月內在同一位置出現3次，顯示歐亞水獺近期經常出沒於濕地公園。

水獺通常在夜間出沒，主要在水中活動，若捕捉到魚，則會上岸進食，有可能留下分泌物「霸地盤」。嘉道理表示，今次發現水獺經常出沒的時間亦是晚上，而同一位置亦是豹貓和小靈貓出沒之地，牠們也喜歡以排泄物標記領域，因此透過影片可以觀察到不同動物在同一個「公廁」中，透過彼此留下的氣味隔空交流。

近危物種 新田米埔曾見

嘉道理指出，水獺是濕地生態系統的頂級捕食者，對維繫生態平衡具有十分重要作用；今次發現證明濕地公園豐富的生物多樣性和對生境的保護取得顯著成效，也顯示良好的生境管理對歐亞水獺這珍貴物種能在香港安居至關重要。

行蹤飄忽的歐亞水獺是國家二級重點野生動物，亦是全球近危（near threatened）物種。嘉道理研究團隊對上一次於去年3月，在新田安裝的紅外線攝影機拍攝到歐亞水獺的照片；去年2月於鄰近上水的梧桐河與雙魚河一帶河畔，發現水獺分泌物，證明水獺會使用鄰近市區的石屎化河道。另外，園方2022年底在米埔拍攝到3隻水獺一起出沒，其中一隻是成年雌性，帶着兩隻年幼水獺，極為罕見。

明報記者

（城市保育）