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兩年兩大修共6000萬 中源中心業主盼民處介入查責

【明報專訊】上環中源中心2023年搭棚準備維修外牆時，才發現有「雙層紙皮石」問題，工程要暫停，大廈法團今年初委聘同一承建商做第二次大維修，即兩年內做兩次、每次涉及合約價值逾3000萬元的大維修。部分業主質疑維修安排是否涉及疏忽，部分人到民政事務總署請願，希望署方介入調查引致第二次工程的責任，又會於明天召開業主大會，追究失職人員責任。

民處：正按機制調查

中西區民政事務處回覆稱，一直有與中源中心法團及相關業主保持緊密聯繫，而就業主提及法團涉嫌違反《建築物管理條例》規定，民政總署及中西區民政處正按既定機制依法調查及跟進，將繼續為業主和居民提供適切協助。處方又說，就持牌物管公司，物業管理業監管局正按相關大廈管理情况適當跟進。

本報正向業主立案法團、大廈物管公司永年物業管理有限公司，以及承辦工程的浩成建築工程公司與遠東建築師樓有限公司查詢，尚待回覆。

維修發現雙層紙皮石 需另拆卸

中源中心業主立案法團接獲屋宇署強制驗樓法定通知，遂派員檢查及維修，向市建局申請資助，2023年6月展開首次大維修，當時合約價約3200萬元，但其後發現外牆有「雙層紙皮石」問題，即懷疑之前維修時未有剷走原有外牆紙皮石。承建商停止外牆維修的工程部分。

至今年1月，因有關工程保險已逾期，需拆卸首次大維修所搭棚架，法團再於2月展開第二次大維修，內容包括上次大維修尚未完工項目及拆除「雙層紙皮石」，合約價約3500萬元，為期約300日（見表）。

業主質疑勘測未發現 不合理

協助小業主的反圍標大聯盟發言人莊榮輝稱，法團籌備2023年大維修時已聘請工程顧問公司，應早已勘測外牆，惟至搭棚準備動工時才發現「雙層紙皮石」問題，認為顧問公司未有預先發現外牆「雙層紙皮石」並不合理。他又說，大廈約10年前曾大維修，有現屆法團委員當時已是委員，管理公司也應知悉外牆情况，質疑為何未有事前告知顧問公司「遠東建築師樓有限公司」及承建商「浩成建築工程公司」。

莊榮輝稱，中源中心商場大業主是鍾培生家族，擁有逾三成業權（見另稿），近日有小業主希望游說大業主主持公道，但至今仍未能直接聯絡。他又透露，法團聲稱已獲批參加市建局「樓宇更新大行動2.0」資助，他質疑中源中心實際未獲批市建局資助。

法團稱獲資助 市建：未交齊文件

市建局回覆稱，法團仍未按相關計劃要求於業主大會議決所有申請相關事項及向市建局提交會議通告和紀錄，局方並未向法團發出原則上批准通知書，亦會押後處理該申請。

記者昨午到中源中心商場觀察，發現中源中心業主立案法團管理委員會今年3月3日的告示稱「樓宇更新大行動2.0」已獲批申請。另外，最新一份業主大會會議通告顯示，法團主席為彭國南。

相關字詞﹕莊榮輝 維修 紙皮石 民政事務總署 中源中心

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