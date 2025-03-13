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活在灣區：北上逛家具城 規模大選擇多

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站伙拍本地家居維修平台Papabo，在港開設首間家具及生活家品實體店「PapaHome淘寶家具實體店」，上月進駐尖沙嘴中港城，採用線上線下融合（OMO）營運模式。不少港人都已習慣在淘寶淘大型家具，若想親身「坐吓摸吓」，周末周日北上玩樂，行程可以加入逛家具店，深圳、順德及廣州都有大型家具城，如深圳田貝四路家俬城、深圳國際家俬博覽中心等。除了家具也有燈飾、家電等家居用品售賣。順德在家具製造方面一向獲大眾歡迎，且擁有不少著名家具品牌。

明報記者 龍彩霞

順德家俬城通常以實惠價格及高質產品吸引消費者，廣州家俬博覽中心、好萊客家俬城等，提供各種風格及價位家具給買家選擇。雖然實體店有實物家具供參考，但買家也要留意店舖售後服務，了解清楚保養、維修同退換貨的條款，確保個人權益，並留意運輸和安裝 的問題。買家應先與店家商討好運輸同安裝的費用及安排，避免之後出現爭拗。

樂從國際家具城 銷量冠全國

不少家庭周末周日都喜歡逛家具店，淘寶中港城店開幕時吸引約100人排隊入場，可見不少人都十分鍾情家居佈置。港人北上逛家具城時，不少人首選是順德「樂從國際家具城」，該城擁有海內外3450多家經銷商，從業人員超過5萬人，展示各式家具兩萬多種，每日參觀、購物的顧客逾3萬多人，銷售量居全國家具市場之冠。買家在「樂從國際家具城」也能看到FENDI、BENTLEY、ARMANI等歐洲進口家居品牌。暱稱「羅浮宮」的樂從國際家具城，依產品的品類和風格分為了20多個不同的館區，為節省時間，大家宜先在服務台拿一本《導購指南》，以自己喜愛的產品風格、品類，按圖索驥，精確查找。

談好運輸安排 避免事後爭拗

「樂從國際家具城」更是順德十景之一，在購物之餘更是「打卡」的好地方。樂從有許多物流公司提供香港配送服務，費用以體積或重量計算，通常35天可送達。

另可留意「東莞市厚街恒鋒家具博覽中心」，該中心是一個家具集散地，以中高端家具為主，適合追求品質的買家。恒鋒家具博覽中心也有多家物流公司提供香港配送，費用和時間與樂從類似。恒鋒家具博覽中心位於S256省道東莞厚街溪頭路段及廣東現代國際展覽中心側，近10萬平方米的超級商業規模，是東莞家具業單體規模最大、購物環境最好、檔次最高、品牌最多的家具品牌商場。恒鋒家具博覽中心附近設有多個公車站，包括溪頭天橋、穗莞深城軌厚街站、溪頭牌坊、展覽中心東等，可轉乘202路、233路、212路、205路等多條公車路線到達。

深圳近香港 運費較低需時較短

港人在周末周日北上深圳，不可不推介位於深圳北環大道的「香江家居MALL歐洲城」，作為市級的八大特色商業區之一，歐洲城集「世界家居零售業第一品牌」的宜家、世界500強企業歐洲著名建材零售品牌百安居、世界第三的零售批發超市集團麥德龍、歐洲最大的運動用品零售商迪卡儂等。整個商場引進800個家具、建材品牌商進駐。ZUOYOU四人沙發約為4809元（人民幣，下同），大家可以北上比較一下。商場裝潢豪華，配套設施齊全，商品按整體廚房、整體臥室、沙發、布藝、家庭飾品、燈具等日常家居用品劃分不同區域。大家可以坐26路、43路、54路、58路及66路到達。深圳靠近香港，物流更便捷，費用較低，通常12天送達。

笋崗好百年家居城 周圍食肆林立

「深圳笋崗好百年家居城」是深圳市另一家具城，該城以銷售中高端家具為主，匯聚眾多國內外知名品牌。包括慕思、芝華仕、左右、索菲亞、金可兒、席夢思、顧家、雅蘭、紅蘋果、柏森、席樂頓、保羅賽特等，獨家品牌則有HTL。由羅湖坐地鐵去笋崗，僅需半小時，該處集合多個大型家具城、燈飾城等，彼此距離不遠，而且周圍食肆林立，逛完家具城飲個下午茶，非常方便。羅湖坐地鐵1號線至老街站轉3號線，再於田貝站轉7號線到笋崗站，車費3元，需時約30分鐘，也可以在羅湖乘的士，車費約23元，如無塞車需時約10分鐘。

留意廣州政府有15%補貼

「廣州吉盛偉邦」以售賣高端家具為主，適合預算充足的買家。吉盛偉邦近千個國內外一線著名家具、建材品牌已悉數入駐，而且廣州物流發達，多家公司提供香港配送，費用和時效適中。而佛山IKEA家居也是值得推介的，大家對IKEA（宜家）並不陌生，宜家價格透明，適合預算較有限的買家。IKEA提供香港配送服務，費用以訂單金額計算，通常57天送達。若在廣州及佛山居住港人在IKEA（中國）遠端支援與服務中心購買家具類（指定桌椅、櫃類、沙發、牀架、牀墊），家裝類（指定水槽、龍頭花灑、台（立）盆（櫃）、鏡面櫃、地板、淋浴房）以及家紡類（窗簾、毯類、軟牀墊)，牀上用品等可獲約15%廣州政府補貼（具體細則以政府及店內公告為準，年補貼金額每人上限為2000元，補貼次數不限）。

[活在灣區]

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