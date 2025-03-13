謀殺幼女案 父認女命危時「替友覓妓」

稱打完即收線 曾搖女無事沒想過出事

事發2020年7月18日，被告劉佳坪（42歲）供稱女兒雅思不斷哭鬧，他捉住女兒肩膊搖晃，其後得知女兒墮地。在控方盤問下，他承認曾以同一手法搖晃女兒，「第一次無嘢，無諗過會出事」，以為女兒只是抽筋，故沒向救護員和醫護如實交代。

雅思當日送入深切治療部接受切開顱骨手術，被告一度外出執拾物品，其同居女友即雅思生母在醫院全程陪伴。控方指出，被告警誡下承認當晚6時致電夜總會的「婉姐」，幫朋友「搵女人」。控方問誰是「婉姐」，被告起初否認是「媽媽生」和馬夫；法官追問下他承認幫友人召妓。

控方指遲探病顯不關心 被告：憂跌倒受傷

控方引述證供稱，被告當晚7時前往財務公司還錢，及後發現店舖關門，晚飯後到醫院探望女兒，到埗時接近晚上9時。控方質疑，雅思一直留院，被告從不擔心和緊張。被告否認，稱擔心女兒跌倒受傷，庭上作供時亦因女兒哭泣。

被告2017年向女友淋腐液，雅思一度交由保良局照顧。被告否認對女友欠缺悔意，反指女友酗酒和責打雅思，不適合照顧女兒。控方問，他為何發WhatsApp信息叫女友「收嘢」，是否有意恐嚇，他一概否認。法官再問「收嘢」是否逝世者收冥鈔之意，他稱「收嘢」是指報警解決糾紛。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】