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港聞

港聞二

印刷工涉7年四狎養女 事主稱9歲起被摸

【明報專訊】47歲印刷工人涉嫌2016年觸摸當時9歲養女的胸部，7年間又曾用手指插入其下體。養父否認4項非禮罪，案件昨在區域法院開審。女童以錄像形式作供，稱摸胸事件發生時她從睡夢中醒來，質問被告「你做緊乜嘢」，被告警告「小心我插你」，她當時不明所以，被告回應「你大個就會知道」。女童庭上作供時不住抽泣。

被告C.C.S.被控2016年夏天某日、2019至2020年、2022年夏天某日及2023年2月10日，分別4次在葵涌單位內猥褻侵犯女童X。據承認事實，X於2007年出生，現年17歲，案發時分別9、12及15歲，她與被告無血緣關係。X與母親、胞妹及被告一同居於涉案單位。

偕母妹被告同住 與母疏離

控方開案陳辭稱，在所有關鍵時間，被告與X睡在同一牀上。X於錄影會面稱，被告在她讀小四時曾攬其腰部，其後將手放在其胸上。

至X念中一時某個晚上，她感到下體疼痛，感覺被告隔着褲子摸她下體，其後用手指插入。X因痛楚哭泣，被告停手。後來X升讀中四，被告在兩個不同日子，分別扯開X內衣摸胸和非禮臀部。X於2023年3月向社工揭發事件，被告同月被捕。

遭質疑未告知母 憂無人照顧

在辯方盤問下，X透過視像稱小學時搬入涉案單位，母親無業亦不會做家務，甚少干涉她的事情，常常外出。就摸胸事件，辯方問X為何事發後無告知母親，X稱與母親關係疏離，過往自己的校務都是被告代為處理，認為母親未必會相信，而且X擔心揭發後她和胞妹無人照顧。辯方稱，X當時大可離開房間，X哭稱不夠膽，「唔知佢會做乜嘢」。辯方再指稱，實際上被告與X母親及胞妹同牀，不可能發生非禮情節，X否認。

【案件編號：DCCC 277/24】

相關字詞﹕區域法院 養父 非禮女童

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