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港聞二

認障婦拒食亡 子指遲送院 院舍護士：救護初稱毋須

【明報專訊】患認知障礙86歲老婦2021年居於護老院時數次入院，其間不肯進食，同年12月離世。死因庭昨首日研訊，事主兒子質疑醫護在事主拒進食時讓她出院的做法，因而連夜4次召救護車，但護老院又拒讓她再送院，「拖咗24小時冇救人」。護老院職員稱，院方不會阻止長者送院，而當時事主曾接受醫療評估。

事主黎妹2021年12月23日在伊利沙伯醫院離世，終年86歲。本案由死因裁判官林希維在陪審團協助下處理。死因研訊主任為檢控官張夢婷。利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

事主兒子楊鑒新在庭上確認，事主生前患高血壓、糖尿病、腎病，臥病在牀，案發時居於樂善堂海泓道護養院。時任九龍醫院醫務社工何綺華供稱，事主2019年確診認知障礙，2020年7月起有社署監護令在身，2021年5月26日起入住護老院。

何確認，事主2021年10至12月曾七度入院，包括10月13至18日留醫廣華醫院；10月18至23日因拒服藥轉送黃大仙醫院；10月24至30日因拒進食送入伊利沙伯醫院；10月30至11月13日入住九龍醫院療養；11月13至17日在伊院留醫；11月17日至12月3日入住九龍醫院；12月4至23日因拒進食再留醫伊院。

子：住院曾拒食 要求續留醫被拒

林官批准楊向何發問後，楊沒發問，只稱母親2021年11月17日至12月3日入住九龍醫院時拒進食，他遂要求醫護讓母親繼續留院但被拒。他擔心母親安危，只好在她12月3日送回護老院後，4次報警召救護車將她送院，卻遭護老院阻止。楊說：「為咗救我媽咪，我成晚都冇食藥冇食飯……頂唔順……我都係病人……警員話我搞事。」

護老院護士：翌日再拒食 醫生建議下送院

護老院註冊護士李婉鳴供稱，楊當晚召救護車後，有救護員檢查事主，認為毋須送院。她稱事主翌日下午又拒進食，終在護老院醫生建議下再送往伊院。

醫生：回熟悉環境餵食或較好

黃大仙醫院副顧問醫生區智杰稱，事主同年10月18日至23日留醫該院時，食量與一般認知障礙者相若，而病患「有機會食嘢差啲」，但在熟悉環境下由熟人餵食，情况或較好。他稱因此醫護會在病人身體狀况穩定時盡快讓他們出院。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 2/22】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 醫管局 護老院 認知障礙

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