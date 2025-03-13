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慢病共治年1萬額 基層醫療專員料足應需求

【明報專訊】慢性疾病共治先導計劃本月28日起分階段擴展至醫管局指定普通科門診，為弱勢社群提供預防篩查及護理。基層醫療健康專員彭飛舟昨稱，預料現時一年6000至1萬個名額足應需求，基層醫療署會持續檢視，已預留資源供醫管局培訓門診護士並增加人手，加強護士篩查角色。

6次預防護理 臨牀決定覆診次數

綜援受助人、年滿75歲長生津受惠人，或持有有效醫療費用減免證明書者，可全數豁免或減免費用。彭飛舟昨於港台節目《千禧年代》表示，慢病共治計劃實行以來，當局了解上述3類人需求特別大，惟部分弱勢社群未能支付共付額，故擴展計劃以照顧他們的需要。合資格者可獲6次預防護理，按相關資格全數豁免或部分減免費用，彭稱，市民要先到地區康健中心初步評估，再安排至指定門診預防篩查，醫護會按臨牀決定參加者覆診次數。按以往經驗，一年6次已足夠涵蓋基本工作；若覆診逾6次，費用同樣可按資格獲豁免或減免。

社區組織協會歡迎新措施令部分基層及弱勢社群受惠於預防醫療服務，但稱受惠對象暫只包括本身已毋須繳付公院費用或減免費用的3類人，未包括在職貧窮者，日後應擴展至領取在職家庭津貼或學生資助的家庭，醫療費用減免證明書申請資格亦應放寬，令更多基層及弱勢社群更易受惠。

相關字詞﹕彭飛舟 基層醫療健康專員 基層醫療署 慢性疾病共同治理先導計劃

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