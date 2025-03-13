明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩越漢涉21宗偷銅喉 總長2500米值逾百萬 拘疑接贓回收舖3人

【明報專訊】全港多區近月先後發生多宗銅喉盜竊案，警方前日（11日）拘捕兩名越南漢，涉及全港至少21宗同類案件，偷取的銅喉總長約2500米，總損失金額超過100萬元。警方亦於大角嘴一間五金回收站拘捕3名本地人，涉嫌接收贓物。另外，本港昨再發生同類案件，昨午1時許，警方接獲建築工人報案指中環卑利街66號大廈地盤有5條總長6米的銅喉不翼而飛，價值約5000元。

涉全港多區 公園後巷踩線入夜拆喉

黃大仙警區今年1月起接報發生多宗銅喉盜竊案。經調查後，警方發現全港多區都有同類案件，並鎖定其中兩名賊人身分，懷疑他們與21宗銅喉盜竊案有關。警方發現涉案賊人主要以公園及後巷為目標，先乘公共交通工具到犯案地點附近「踩線」，等到夜闌人靜時，便以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進麻布袋，然後乘的士前往九龍一個五金回收站變賣贓物。

警方本周二凌晨於大角嘴一間五金回收站拘捕兩名介乎51至61歲的非華裔男子，以及2女1男本地人，年齡介乎56至97歲，涉嫌盜竊及處理贓物罪。行動中，警方檢取賊人懷疑犯案時穿著的衣物及使用的工具，並起回部分贓物。

回收舖每公斤60元收買

據了解，兩名越南籍男被捕人分別持身分證及行街紙，沒有血緣關係，兩人都有份落手盜竊銅喉，兩人將被落案，預計今日在九龍城裁判法院提堂。另外3名被捕人則已獲准保釋候查。

黃大仙警區刑事調查組督察陳幸梓呼籲，五金回收商收貨前應查證貨物來源，如有可疑便不應接收。據了解，被捕人每次偷取的銅喉價值約幾萬元，回收舖會以60元一公斤收買涉案銅喉。

相關字詞﹕銅喉盜竊 盜竊

上 / 下一篇新聞

醫衛局：引進藥械否 不受「誰捐」左右 稱考慮安全實證成本 李嘉誠基金會治肝癌新系統未入器械表列
醫衛局：引進藥械否 不受「誰捐」左右 稱考慮安全實證成本 李嘉誠基金會治肝癌新系統未入器械表列
議員稱歸私院觀感不佳 倡公私合作
議員稱歸私院觀感不佳 倡公私合作
兩年兩大修共6000萬 中源中心業主盼民處介入查責
兩年兩大修共6000萬 中源中心業主盼民處介入查責
中源中心下商場上住宅 鍾培生家族持底數層
中源中心下商場上住宅 鍾培生家族持底數層
歐亞水獺首證濕地公園出沒 嘉道理稱生境適合棲息 「公廁」另見豹貓小靈貓
歐亞水獺首證濕地公園出沒 嘉道理稱生境適合棲息 「公廁」另見豹貓小靈貓
水口保育獲404萬撥款 觀鳥會：種稻米吸禾花雀
水口保育獲404萬撥款 觀鳥會：種稻米吸禾花雀
羅淑佩：啟德體育園要安排發言人解說問題
羅淑佩：啟德體育園要安排發言人解說問題
公司註冊處去年資料外泄 私隱署：未見不當查閱
公司註冊處去年資料外泄 私隱署：未見不當查閱
國泰機爭執互擲物 內地婦港婦守行為
國泰機爭執互擲物 內地婦港婦守行為
慢病共治年1萬額 基層醫療專員料足應需求
慢病共治年1萬額 基層醫療專員料足應需求
倉庫失值300萬電子器材 迪士尼：不涉員工
倉庫失值300萬電子器材 迪士尼：不涉員工
民主思路民調：近半不滿立會表現 湯家驊稱成員有意選
民主思路民調：近半不滿立會表現 湯家驊稱成員有意選
陳茂波晤青年：學津取消仍有措施鼓勵生育
陳茂波晤青年：學津取消仍有措施鼓勵生育
高才被指無來港工作 孫玉菡：有消費 無蝕底
高才被指無來港工作 孫玉菡：有消費 無蝕底
認障婦拒食亡 子指遲送院 院舍護士：救護初稱毋須
認障婦拒食亡 子指遲送院 院舍護士：救護初稱毋須
印刷工涉7年四狎養女 事主稱9歲起被摸
印刷工涉7年四狎養女 事主稱9歲起被摸
謀殺幼女案 父認女命危時「替友覓妓」
謀殺幼女案 父認女命危時「替友覓妓」
原居民稱親戚介紹10萬售丁權 曾在「賣丁部門」簽文件 姑丈着找「程振明」助處理
原居民稱親戚介紹10萬售丁權 曾在「賣丁部門」簽文件 姑丈着找「程振明」助處理
交諮會討論電車加價 主席張仁良：料乘客不減
交諮會討論電車加價 主席張仁良：料乘客不減
劏房家庭式販毒 4越南人被捕
劏房家庭式販毒 4越南人被捕
活在灣區：北上逛家具城 規模大選擇多
活在灣區：北上逛家具城 規模大選擇多
【Emily】台星泰星走南賞北 宣傳香港生態遊 旅發局YouTube推4片 頭炮有本地跑手
【Emily】台星泰星走南賞北 宣傳香港生態遊 旅發局YouTube推4片 頭炮有本地跑手
【Emily】博洛尼亞兒童書展 香港館主打大熊貓
【Emily】博洛尼亞兒童書展 香港館主打大熊貓
【Emily】亞博館75%廁所可「變性」 增設穆斯林祈禱室
【Emily】亞博館75%廁所可「變性」 增設穆斯林祈禱室
【Emily】世衛主任訪港 衛署帶行山賞中藥植物
【Emily】世衛主任訪港 衛署帶行山賞中藥植物
【Emily】浸大新聞工作者學人又接受報名
【Emily】浸大新聞工作者學人又接受報名
【Emily】選民登記下月底起至6‧2
【Emily】選民登記下月底起至6‧2