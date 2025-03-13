兩越漢涉21宗偷銅喉 總長2500米值逾百萬 拘疑接贓回收舖3人

涉全港多區 公園後巷踩線入夜拆喉

黃大仙警區今年1月起接報發生多宗銅喉盜竊案。經調查後，警方發現全港多區都有同類案件，並鎖定其中兩名賊人身分，懷疑他們與21宗銅喉盜竊案有關。警方發現涉案賊人主要以公園及後巷為目標，先乘公共交通工具到犯案地點附近「踩線」，等到夜闌人靜時，便以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進麻布袋，然後乘的士前往九龍一個五金回收站變賣贓物。

警方本周二凌晨於大角嘴一間五金回收站拘捕兩名介乎51至61歲的非華裔男子，以及2女1男本地人，年齡介乎56至97歲，涉嫌盜竊及處理贓物罪。行動中，警方檢取賊人懷疑犯案時穿著的衣物及使用的工具，並起回部分贓物。

回收舖每公斤60元收買

據了解，兩名越南籍男被捕人分別持身分證及行街紙，沒有血緣關係，兩人都有份落手盜竊銅喉，兩人將被落案，預計今日在九龍城裁判法院提堂。另外3名被捕人則已獲准保釋候查。

黃大仙警區刑事調查組督察陳幸梓呼籲，五金回收商收貨前應查證貨物來源，如有可疑便不應接收。據了解，被捕人每次偷取的銅喉價值約幾萬元，回收舖會以60元一公斤收買涉案銅喉。