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公院分兩階段減配藥 開支料省千萬計 最終目標減至開8周

【明報專訊】醫管局藥物開支連年增加，2023/24年度總開支達131億元，局方將優化派藥安排，包括本月24日起，每次只會向普通科門診、專科門診及出院病人配發最多24周，即約6個月的藥物；亦適當限制處方「有需要時服用藥物」，預計可減少千萬元計的藥費開支。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，未來會進一步減少每次配藥量，盼新措施減少藥物浪費。

派藥新措施將分兩階段實施（見表），第一階段包括分階段配發藥物，及適當處方「有需要時服用藥物」，凡多於28日的處方，系統會自動設定配發量為處方的25%。次階段則是減少配發有需要時服用藥物。

預計每日覆配人數增 大型醫院需時過渡

醫管局總藥劑師崔俊明表示，有需要服用藥物包括去瘀藥膏、胃藥等；並指若病人有臨牀需要，醫生可調整實際配發量，並非限制25%的比例，「以去瘀膏為例，若瘀傷面積大，醫生可註明提高比例」。

崔俊明指新安排下，藥劑師可酌情向行動不便人士等病人配發適當的藥量，又說預計每日多約250人到醫院覆配，醫院需做好人手及空間的配套，因此部分大型醫院需時過渡，目標在今年中所有醫院落實首階段安排。

崔預計，新措施可減少65%有需要時服用藥物，及10%的慢性病藥物處方，可節省的藥費以千萬元計。不過，他補充，慢性病患者需長期服藥，「10%的病人不吃藥，我們不會不管」，會適當跟進，包括轉介有關病人至藥劑師診所等。

醫局鄧耀鏗：需配合社區藥房 連通系統

醫管局將於3個月後檢討有關安排，視乎效果減少配藥量，至每次最多配發16周藥物。鄧耀鏗強調，目標最終減至每次配發8周的藥量，但需配合社區藥房計劃，做到連通社區藥房及醫管局的配藥系統，預計最快2026年尾落實。

新安排下藥費收取不變，至於未來會否加價，鄧耀鏗稱最終由醫衛局決定，強調適當加價相當於「做大個餅」，可引入更昂貴藥物，精準資助病人，如癌症患者等。

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣表示，支持醫管局減少藥物浪費，但關注現時計算方式略為複雜，公院或門診或需時向病人解釋，建議挑選個別地區和病種先行先試，如穩定的「三高」病人，給予病人合理適應期，並測試新安排會否衍生操作困難，再擴展安排。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則表示，今年第四季落實第二階段措施，憂醫院配套措施不足，且頻繁覆配藥物或對病人造成不便，建議與社區藥房計劃一併落實。

相關字詞﹕公立醫院 藥物 配藥 醫管局

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