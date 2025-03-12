認擾亂立會 朱凱廸加監7日陳志全加監20日

林卓廷不認罪 9月受審

被告為朱凱廸（47歲）、林卓廷（47歲）、陳志全（52歲）。在「鬧雙胞」案，朱及陳同樣承認兩項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，朱承認另外兩項相同控罪。林卓廷否認兩罪，9月26日受審。

涉法案委會「鬧雙胞」案

陳另認國歌法三讀潑液

在潑臭水案，陳承認一項藐視罪，至於另一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪獲不提證供起訴；朱獲控方撤回上述兩罪。

在內委會案，陳涉兩項「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪及一項藐視罪，全獲不提證供起訴；朱亦獲撤回一項「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪及一項藐視罪。

辯方呈上陳志全、其同性伴侶、胞妹、舊同事寫的求情信，稱陳為推動平權成為議員，日後沒打算再從政，只想與家人團聚；他明白案發時的做​法不對，政治是溝通妥協的藝術，「求同存異、收窄分歧」。辯方又稱「鬧雙胞」案被告梁耀忠認罪被判囚兩周，冀法官參考；朱凱廸則早擬認罪，應獲扣減三分之一刑期。

鄭官說，在鬧雙胞案朱及陳沒使用嚴重武力，無人嚴重受傷，但行為令會議暫停，而在議事地方應用和平合規方式表達意見；在潑臭水案，陳令會議暫停數小時，藐視及干擾議會議事，但接納他已賠償逾11萬元消毒費用。鄭官判處朱囚14天，當中7天與另案的刑期同期執行；陳判囚32天，其中12天與另案刑期同期執行。

案情指，建制派及民主派爭奪立法會2019年5月11日的《逃犯條例》法案委員會會議主席之位。朱及陳不斷爬到桌上搶石禮謙的咪克風。陳將身體壓向建制派議員，令他們無法履行職務。​2020年6月4日《國歌法》三讀辯論時，陳從朱手上接過容器後，以燈籠掩飾並手持標語牌走近主席台，被保安截停，容器掉地後濺出帶蛆蟲的啡色液體。

鬧雙胞案共有7名被告，除了朱、陳、林，范國威及郭家麒獲撤回控罪，區諾軒被判簽保守行為，梁耀忠被判囚兩周。潑臭水案除了朱、陳，餘下被告許智峯已「潛逃」。內務委員會案共有8名被告，除了許、朱、陳，胡志偉獲撤控，尹兆堅、黃碧雲、張超雄、郭永健被判囚兩至三周。

【案件編號：ESCC2514/19等】