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港聞

港聞二

不滿盛事基金以人數論「盛事」 莫：應顧藝術價值

【明報專訊】曾在訪問批評文化藝術盛事基金資助準則、事後遭文體旅局反駁的莫華倫接受本報訪問時重申：「是兩回事！」他強調要批評的是負責盛事基金的部門，往往以參與人數定義「盛事」，惟古典藝術表演受場地所限，人數難達標準，有關部門應同時考慮活動本身的價值，另強調康文署和藝發局對他創立的香港歌劇院一直相當支持。

莫華倫以香港文化中心為例，大劇院有1600個座位、音樂廳有2000個，即分別要舉辦6場及5場表演，入場人數才達1萬，但日後啟德體育園舉辦演唱會，一日最多就有5萬人。他認為「盛事」概念不限於參與人數，而是活動本身是否值得觀賞。

稱米蘭La Scala僅坐1800人 一票值34萬元

他舉例，每年在意大利米蘭著名歌劇院La Scala舉辦的開季演出為當地盛事，表演場地最多可坐1800人，首日演出的歌劇門票每張索價4萬歐元（約33.7萬港元），縱首日之後的票價較低，仍一票難求，莫華倫認為這反映作為「盛事」的影響力。他認為在本港的表演有知名表演者、樂手、指揮家等，都可成為撥款的考慮因素。

他又稱，他創立的香港歌劇院今年獲康文署的資助削減一成，在原定表演劇目不變下，劇團要多花時間尋找贊助。他說過去多年來，康文署與藝發局對劇團的資助一向不少，不過香港要發展成中外文化藝術交流中心，「不止是錢的問題」，而是管理層的視野問題，冀盛事基金的資助準則可改善。

（2025兩會）

相關字詞﹕文化藝術盛事基金 莫華倫 盛事基金

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