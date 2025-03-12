港人代提兩聯名建議 馬逢國：另倡中央在港建國際聯盟 推世界和平

【明報專訊】十四屆全國人大三次會議昨日閉幕，港區人大代表團今年提出兩項聯名建議，包括全國人大常委李慧琼提出設立「購房資金通」以便內地人才來港置業，李稱及後會在人大常委會與其他方面繼續推動建議。全國人代陳勇表示，有信心各項惠港政策會獲中央支持，實際何時推出則有待中央部委研究與兩地商討。團長馬逢國總結今年兩會，稱港區人代依法履職、「貼地」務實參與，回港後將向公眾宣傳兩會內容及精神。中央要求香港「深化國際交往合作」，馬稱今年亦向中央建議在香港建立一個「國際聯盟」，目標以民間力量推動世界和平。
港區人大代表團今年提交229項建議，通過兩項聯名建議，包括由李慧琼提出以「資金閉環」方式容許內地與香港居民匯款購買物業，方便內地人來買樓。她昨日感謝各港區人代支持，認為建議有助配合香港成為「國際高端人才集聚高地」，之後將繼續推動方案。她又說，香港需深刻學習今年政府工作報告及全國兩會的精神，加快升級轉型和發展「新質生產力」。
另一聯名建議為在香港建立與內地一體化的碳交易生態體系，由人代陳帆及陳曉峰提出。陳帆昨稱，建議尚要在不同方面推進，包括要與金融、工程、環保等專業界別商討。
去年3月全國兩會，港區人代聯名建議將內地訪港旅客免稅額由5000元提升至3萬元，中央同年6月公布將免稅額增至1.5萬元。對於今次建議能否獲中央迅速採納，陳勇稱中央對香港十分關懷，相信惠港政策能逐步落實，何時推出有待中央部委研究與兩地商討。