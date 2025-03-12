莫華倫：港做文藝中心 缺場是大障礙 長遠盼西九建館補足 短期倡與前海共享資源

粵曲交響樂「都要跟得上」

啟德體育園3月1日開幕，當日莫華倫都是座上客，對體育園讚不絕口，稱相信日後可舉辦更多大型表演節目、體育活動，「但既然中央定位香港做中外文化藝術交流中心，不應只有流行文化，粵曲、交響樂等環節都要跟得上」。

嘆文化中心大劇院升降台欠奉

自1980年代在世界各地演出歌劇，莫華倫說，現時香港的古典樂場地遠遠不夠，自言曾直接向特首李家超反映，李回覆會跟進。莫稱，西九交化區至今只有戲曲中心一個新的大型正規音樂表演場地，而1980年代啟用的香港文化中心，當時是非常好的場地，但現時的硬件技術已追不上，舉例大劇院無升降台等較先進設施，導致大型劇目未能上演，他形容與前海、深圳、珠海等城市近年建成、設備齊全的劇院不可比擬。

莫華倫說，如要等到西九的場館建成，「要改變一切已太遲（too late to change anything）」，他提交兩會的提案包括香港與大灣區及前海合作，資源共享，包括構建國家級深港文化合作示範區，更可結合深圳的科技發展，舉例在音樂劇加入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等技術。

他指本港藝術發展亦受宣傳不足影響，但古典文化並非無市場，邀請到著名表演者的表演都全場爆滿，認為可加大宣傳，讓不止一小撮有留意的觀眾知道。

縱有不足，他說本港的舞台技術人員依然一流，並曾獲不少來港演出的國際知名藝團稱讚，建議可建立香港與前海間的學生、演藝人員恆常交流機制，允許港澳藝術者在前海備案後直接執業等。

指演藝優才半數不居港 應推政策助留港貢獻

不過他亦提到，過往有不少演藝文化界人士透過優才計劃來港，據他了解，當中一半並非在港居住，認為特區政府應有政策要他們在港「有所貢獻」，又認為相關工作機會少亦是問題的成因之一，「他們覺得在香港無得發展，拎完身分證就會走」。

明報記者北京採訪：陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳

（2025兩會）