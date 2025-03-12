新界僭建物申報 擬今年底落實

料涉新界村屋4.4萬個僭建物

政府於2012年推出申報計劃，2011年6月28日前建成、風險較低或違例情况較輕微的新界僭建物經申報後，毋須被即時取締，讓政府能先集中向首輪取締目標僭建物執法。修例建議政府應重啟有關計劃，但只限2011年6月28日前搭建的僭建物，已申報的僭建物須每5年檢查，發展局目前估計新界村屋有約4.4萬個合資格而未申報的僭建物。余寶美表示，在諮詢過程中，有不少意見希望盡快重啟計劃，因重啟計劃不涉及修改法例，可較快推動，現時屋宇署正整理計劃，需改動電腦系統，亦會派員入村簡介。

區議員倡申報計劃擴全港

上水區鄉事委員會主席、北區區議會當然議員侯志強質疑，僭建問題非新界獨有，九龍及港島屋苑亦有地牢、酒窖等僭建物，建議擴展申報計劃至全港。他又認為清拆全港大量僭建物需時，亦造成建築廢料，影響環境，建議政府容許沒危險僭建物以補地價或罰款處理，同時有助增加庫房收益。

余寶美強調，地牢等較嚴重僭建物並不符合申報資格，否則等同將嚴重僭建物合法化，屋宇署會加強執法，糾正嚴重僭建的行為。她又說，屋宇署自2001年至去年底，已拆除或糾正逾72萬個僭建物，清拆4.3萬個危險或棄置招牌，以及修葺逾2.9萬幢失修樓宇，正多管齊下打擊僭建物，遏止新建僭建物。