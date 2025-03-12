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港聞二

黎案改8·14結案陳辭 官着控方準備普通法地區案例

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，是首宗不認罪開審的勾結案，控辯雙方均已舉證完畢。法官昨就書面結案陳辭給予指示，提醒控方準備英國等其他普通法地區的案例；同時關注黎作供達52天，供辭至少共2000頁，控辯雙方均會就其證供分析，期望可先歸納黎的供辭讓法庭參考，形容是「艱巨任務」。為遷就法庭檔期，口頭結案陳辭改於8月14日開始，預料需時8天。

黎供辭2000頁 歸納任務「艱巨」

案件上周押後待雙方向法庭呈交書面陳辭大要，法官昨就此給予指示。就勾結罪，法官杜麗冰着控方準備英國、澳洲、新西蘭等其他普通法司法管轄區曾處理的控罪元素，以協助法庭；並提到終院已就煽動罪的元素作出決定。控方稱煽暴意圖非控罪隱含要求，本案會依賴相關判決。法官李運騰補充，本案煽動罪詳情包含「不滿」等用字，控方亦可呈上字詞在其他情况下使用的例子。

法官李素蘭稱，預計控方會就黎的可信性陳辭，提醒控方可舉出黎證供的不一致之處。法官李運騰關注，黎作供篇幅長，法庭期望其中一方可協助歸納黎的供辭，形容是艱巨任務。杜官認為應由辯方負責，辯方同意。法官李運騰建議控方總結控方證人證供後與辯方交換意見，雙方達成共識再向法庭呈交經同意的版本。

針對3間公司的刑責，法官李運騰要求控方指明誰是主事人和代理人，以支持指控。此外，李官指本案涉過千證物，為免造成混亂，雙方在陳辭引述證物時不宜只提供編號，而應參考審訊時的做法，先交代審訊文件冊編號，繼而是頁數和欄目。

另一方面，3間《蘋果》公司一方昨希望呈交蘋果互聯網有限公司無案底的證明，並重開辯方案情。杜官質疑辯方有何理由現階段才提出，直言有一整年時間準備；李官補充，同類案件中公司毋須證明良好品格。公司方一度休庭索取指示，法庭最終將申請一併押後至結案陳辭當天處理。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕結案陳辭 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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