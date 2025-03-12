假學歷假面試入讀中大 內地男囚3月 修碩士課程表現欠佳 校方內部調查揭發

曾修航空業證書 訛稱紐大畢業

持雙程證的被告鮑俊揚（30歲）在控罪書上無報稱職業。辯方求情稱被告無案底、未婚，曾修讀航空業相關課程，並從事飛機工程技工，雙親昨有到庭支持他。

被告承認的案情指，2022年12月19日中大接獲被告申請入讀2023/24學年工商管理碩士課程，被告在申請表格上聲稱持有美國紐約大學理學士學位（2016年頒發）。中大隨後與一名冒充被告的男子線上面試，被告並進一步呈交寫上其名字的紐約大學成績表。2023年2月中大取錄被告，被告接受並繳付學費。

冒充被告男子線上面試過關

案情續指，同年8月開學後，被告有出席中大的教授服務，包括講課、輔導學習小組、使用圖書館設施、考試及評分。去年4月由於其學習表現欠佳，中大做內部調查，紐約大學回覆確認被告並非該校畢業生。事件於8月29日報警處理，被告的入讀資格於9月3日被褫奪。9月16日被告經落馬洲出入境管制站入境香港，被入境處人員截停。

查問下被告表示他2014至2018年於加拿大Canadore College修讀航空課程，並非其他學術機構頒授的學士學位持有人，涉案申請由中介處理。被告隨後被捕，警誡下保持緘默。

中大回覆本報查詢稱，會嚴格查證申請人的成績，如發現學歷文件屬虛假偽造，有關申請人會被取消申請及入學資格，如學生已入讀課程亦會受到大學紀律處分，包括被即時開除學籍。為確保入學機制公平公正，中大嚴肅處理虛假學歷文件個案，如有發現，會報警處理，並全力配合警方調查。

另外，申請人在遞交入學申請時須作聲明，確保提交完整、準確的資料，並明白使用偽造或虛假文件，可導致取消入學或在學資格、紀律處分及法律責任等嚴重後果。

【案件編號：STCC 3799/24】