明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

假學歷假面試入讀中大 內地男囚3月 修碩士課程表現欠佳 校方內部調查揭發

【明報專訊】一名內地男子涉嫌向中大訛稱於紐約大學畢業，由他人假冒自己出席線上面試，成功入讀中大碩士課程後因表現欠佳被揭發持假學歷，男子昨在沙田裁判法院承認「以欺騙手段取得服務」罪，原被控的「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪則撤回。辯方求情指被告曾獲航空業相關證書，在中介提議下干犯本案，現已知錯，裁判官考慮所有因素後判被告監禁3個月。

曾修航空業證書 訛稱紐大畢業

持雙程證的被告鮑俊揚（30歲）在控罪書上無報稱職業。辯方求情稱被告無案底、未婚，曾修讀航空業相關課程，並從事飛機工程技工，雙親昨有到庭支持他。

被告承認的案情指，2022年12月19日中大接獲被告申請入讀2023/24學年工商管理碩士課程，被告在申請表格上聲稱持有美國紐約大學理學士學位（2016年頒發）。中大隨後與一名冒充被告的男子線上面試，被告並進一步呈交寫上其名字的紐約大學成績表。2023年2月中大取錄被告，被告接受並繳付學費。

冒充被告男子線上面試過關

案情續指，同年8月開學後，被告有出席中大的教授服務，包括講課、輔導學習小組、使用圖書館設施、考試及評分。去年4月由於其學習表現欠佳，中大做內部調查，紐約大學回覆確認被告並非該校畢業生。事件於8月29日報警處理，被告的入讀資格於9月3日被褫奪。9月16日被告經落馬洲出入境管制站入境香港，被入境處人員截停。

查問下被告表示他2014至2018年於加拿大Canadore College修讀航空課程，並非其他學術機構頒授的學士學位持有人，涉案申請由中介處理。被告隨後被捕，警誡下保持緘默。

中大回覆本報查詢稱，會嚴格查證申請人的成績，如發現學歷文件屬虛假偽造，有關申請人會被取消申請及入學資格，如學生已入讀課程亦會受到大學紀律處分，包括被即時開除學籍。為確保入學機制公平公正，中大嚴肅處理虛假學歷文件個案，如有發現，會報警處理，並全力配合警方調查。

另外，申請人在遞交入學申請時須作聲明，確保提交完整、準確的資料，並明白使用偽造或虛假文件，可導致取消入學或在學資格、紀律處分及法律責任等嚴重後果。

【案件編號：STCC 3799/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 以欺騙手段取得服務罪 香港中文大學 工商管理碩士(MBA) 假學歷

上 / 下一篇新聞

李嘉誠所捐治肝癌系統 3部全將私院投用
李嘉誠所捐治肝癌系統 3部全將私院投用
港鐵料凍價 1.96%延後加幅留未來追加
港鐵料凍價 1.96%延後加幅留未來追加
寵物研准搭港鐵 最快上半年有方案
寵物研准搭港鐵 最快上半年有方案
終院下月直播上訴案 涉國安政治關注不包
終院下月直播上訴案 涉國安政治關注不包
劃分知識領域融合小模型 理大研低規格晶片訓練優質AI
劃分知識領域融合小模型 理大研低規格晶片訓練優質AI
黎案改8·14結案陳辭 官着控方準備普通法地區案例
黎案改8·14結案陳辭 官着控方準備普通法地區案例
新界僭建物申報 擬今年底落實
新界僭建物申報 擬今年底落實
莫華倫：港做文藝中心 缺場是大障礙 長遠盼西九建館補足 短期倡與前海共享資源
莫華倫：港做文藝中心 缺場是大障礙 長遠盼西九建館補足 短期倡與前海共享資源
港人代提兩聯名建議 馬逢國：另倡中央在港建國際聯盟 推世界和平
港人代提兩聯名建議 馬逢國：另倡中央在港建國際聯盟 推世界和平
不滿盛事基金以人數論「盛事」 莫：應顧藝術價值
不滿盛事基金以人數論「盛事」 莫：應顧藝術價值
認擾亂立會 朱凱廸加監7日陳志全加監20日
認擾亂立會 朱凱廸加監7日陳志全加監20日
公院分兩階段減配藥 開支料省千萬計 最終目標減至開8周
公院分兩階段減配藥 開支料省千萬計 最終目標減至開8周
慢病共治擴至普通科門診 擬第四季前覆蓋18區
慢病共治擴至普通科門診 擬第四季前覆蓋18區
警破53騙案涉款4100萬 73傀儡戶口持有人落網
警破53騙案涉款4100萬 73傀儡戶口持有人落網
區會通過發牌 表匠喜極而泣 北角開業35年 「安心落腳，終於等到」
區會通過發牌 表匠喜極而泣 北角開業35年 「安心落腳，終於等到」
前筲箕灣街市大廈擬建私宅 倡地契列明公共設施
前筲箕灣街市大廈擬建私宅 倡地契列明公共設施
玩具槍劫銀行 七旬星漢囚11年
玩具槍劫銀行 七旬星漢囚11年
建造工程完成總值新高 分判商名義總值10年低
建造工程完成總值新高 分判商名義總值10年低
內地集運經港走私4600萬元金條
內地集運經港走私4600萬元金條
破酒店房太空油工場 拘16歲外籍少年
破酒店房太空油工場 拘16歲外籍少年
灣區熱搜：港水耕貨櫃轉戰東莞 產銷皆增 行業生態多樣 夜市直播消費帶來新點子
灣區熱搜：港水耕貨櫃轉戰東莞 產銷皆增 行業生態多樣 夜市直播消費帶來新點子
灣區熱搜：種草需求大 現代牧業可敞開新市場
灣區熱搜：種草需求大 現代牧業可敞開新市場
灣區熱搜：曾遇工廈用途問題 香港起步好事多磨
灣區熱搜：曾遇工廈用途問題 香港起步好事多磨
【Emily】科大拍賣「校友」黃仁勳皮褸籌款 校友北京聚會 奏普通話版校歌
【Emily】科大拍賣「校友」黃仁勳皮褸籌款 校友北京聚會 奏普通話版校歌
【Emily】邀開會傾修律師例 司法機構唔去
【Emily】邀開會傾修律師例 司法機構唔去
【Emily】港鐵更新指引 借AED唔限站內
【Emily】港鐵更新指引 借AED唔限站內
【Emily】黃錦良兩會獲雷軍送簽名紀念封
【Emily】黃錦良兩會獲雷軍送簽名紀念封
【Emily】唐氏粵劇團3·21開唱 演員靠錄音帶背劇本
【Emily】唐氏粵劇團3·21開唱 演員靠錄音帶背劇本
【Emily】菜鳥被偽冒發釣魚SMS 加強防騙
【Emily】菜鳥被偽冒發釣魚SMS 加強防騙