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寵物研准搭港鐵 最快上半年有方案

【明報專訊】現時除導盲犬外，乘客禁止攜帶寵物乘搭港鐵及專營巴士，據悉港鐵正研究修例放寬，容許寵物乘搭鐵路，料最快上半年有方案。曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇認為措施可分階段試行，初期在周末試行、其後擴至平日非繁忙時間，並在人流較少的輕鐵先試，設頭尾兩卡寵物車廂，視乎市民反應再探討擴展時間及是否全車開放。實政圓桌田北辰亦建議指定一卡寵物車廂供寵物非繁忙時間使用，如反應正面可擴至巴士。

港鐵昨回覆時未透露詳情，重申致力提供安全、可靠和舒適鐵路服務，需考慮及平衡不同因素，會繼續與不同持份者溝通。九巴去年以非專營巴士模式推出「寵物巴士遊」，每人連一隻寵物最低消費60元。九巴昨日回覆稱相關服務收到不少正面回應，對容許寵物乘專營巴士持開放態度。

港鐵和專營巴士現時分別受《香港鐵路附例》及《公共巴士服務條例》規管，乘客除導盲犬外不可帶動物上車，違者可罰款5000元及監禁6個月；渡輪、小巴、非專營巴士和的士則可酌情處理。

就港鐵研究讓寵物乘搭，運輸及物流局昨稱無論港鐵有何安排，均應以提供優質鐵路服務為重，已要求運輸署與港鐵溝通，提醒要聽取不同意見，確保服務妥善照顧不同乘客需要。

議員倡設專用車廂 分階段試

現時台灣、日本、英國倫敦均有鐵路容許寵物乘搭。張欣宇認為，寵物搭鐵路在營運及安全上負擔不大，最大挑戰是市民接受程度；為方便管理，港鐵可探討限制寵物體積、需否用寵物車等，惟不應額外收費，否則只令運作更複雜。田北辰則提倡若港鐵試行反應正面，可擴至巴士，並可考慮要求寵物乘客坐下層，以便分隔。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，動保界期待相關措施多年，樂見有進展，他期盼當局多做試驗、牽頭做好宣傳教育，讓公眾接受及習慣在車上與動物共處。

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