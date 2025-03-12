寵物研准搭港鐵 最快上半年有方案

港鐵昨回覆時未透露詳情，重申致力提供安全、可靠和舒適鐵路服務，需考慮及平衡不同因素，會繼續與不同持份者溝通。九巴去年以非專營巴士模式推出「寵物巴士遊」，每人連一隻寵物最低消費60元。九巴昨日回覆稱相關服務收到不少正面回應，對容許寵物乘專營巴士持開放態度。

港鐵和專營巴士現時分別受《香港鐵路附例》及《公共巴士服務條例》規管，乘客除導盲犬外不可帶動物上車，違者可罰款5000元及監禁6個月；渡輪、小巴、非專營巴士和的士則可酌情處理。

就港鐵研究讓寵物乘搭，運輸及物流局昨稱無論港鐵有何安排，均應以提供優質鐵路服務為重，已要求運輸署與港鐵溝通，提醒要聽取不同意見，確保服務妥善照顧不同乘客需要。

議員倡設專用車廂 分階段試

現時台灣、日本、英國倫敦均有鐵路容許寵物乘搭。張欣宇認為，寵物搭鐵路在營運及安全上負擔不大，最大挑戰是市民接受程度；為方便管理，港鐵可探討限制寵物體積、需否用寵物車等，惟不應額外收費，否則只令運作更複雜。田北辰則提倡若港鐵試行反應正面，可擴至巴士，並可考慮要求寵物乘客坐下層，以便分隔。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，動保界期待相關措施多年，樂見有進展，他期盼當局多做試驗、牽頭做好宣傳教育，讓公眾接受及習慣在車上與動物共處。