港鐵料凍價 1.96%延後加幅留未來追加

金澤培昨在《星島日報》撰文稱，今年票價調整尚待政府公布最後一項數據，按票價調整機制，今年票價或凍結。金又指，乘客期望票價愈低愈好，港鐵員工則期望薪酬愈高愈好，公司會努力平衡。

家庭入息中位數跌 機制不准加價

港鐵票價調整機制分兩部分，一為方程式，港鐵前年檢討機制後引入利潤相關扣減因素， 現時方程式為「（0.5×上一年第四季綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年第四季運輸業名義工資指數按年變動）」，再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」（利潤愈多扣減愈多，介乎0.6%至0.8%）；二為方程式外的「封頂機制」，即使按方程式可加價，加幅亦不可高於上一年第四季「家庭住戶每月入息中位數」的按年變動，如變動為負數，更須凍價。

政府早前已公布消費物價指數按年升1.4%；港鐵月初公布業績顯示去年其香港物業發展利潤賺近122億元，故可扣減「生產力因素」為最高的0.8%，現待月底公布運輸業工資數據，便可按方程式計算加幅。不過，由於去年第四季「家庭住戶每月入息中位數」按年變幅為負數、即-1.33%，故港鐵今年須凍價，方程式若計得加幅亦需撥入「延後加幅」，下年再處理。

倘下年全補加 「坐底」可達3%

翻查資料，港鐵本已累積延後加幅，自2019年起滾存，2023年港鐵曾以特別扣減方式註銷當中1.2%，但至今仍有1.96%未追回（見表）。計及月底方程式計出加幅後，延後加幅料再滾大，倘以去年第三季運輸業名義工資指數按年升3.4%計算，方程式結果為+1.6%，兩筆延後加幅合計，明年港鐵或已「坐底」可加價3.56%。

港鐵去年賺近158億元，外界關注港鐵會否主動註銷延後加幅惠及市民。實政圓桌立法會議員田北辰認為，倘完全註銷，相信港鐵難向股東交代，建議保留加幅，但分兩至三年才追回。

田北辰倡分期追 長遠加幅掛鈎通脹

田北辰又指長遠應檢討機制，避免出現延後加幅，可考慮直接將機制改與通脹掛鈎，固定只跟通脹加價，另可考慮將方程式扣減因素與車站及商場租金、廣告等非物業利潤亦掛鈎。他說港鐵將建北環線等多條新鐵路，沿線相關利潤料續升，此做法可確保加幅獲較高扣減。

立法會議員張欣宇則建議港鐵明年照追回加幅，但同時提供回贈優惠，減低對乘客實際影響。張亦認同下次檢討機制，設法減低延後加幅。港鐵每5年檢討票價機制，下次預計2028年。