李嘉誠所捐治肝癌系統 3部全將私院投用

被指未納服務致閒置瑪麗

醫衛局：臨牀研究用，港大主理

事件亦引發成醫衛局與社交平台專頁的隔空爭論。事緣有facebook專頁前日發帖文指稱，政府無將置於瑪麗醫院的Histotripsy儀器納入公院服務系統，「儀器擺在公立醫院投閒置散，大眾難以受惠，這才促使李嘉誠決定將它移往私立的港怡」。醫衛局昨晚回應指帖文「不盡不實」，局方「深表遺憾」，強調有關醫療器械是用於「臨牀研究」，由港大醫學院主理。醫衛局又稱，「在醫療儀器或藥物研發上，臨牀試驗與臨牀服務是兩碼子事，未完成臨牀試驗不能成為臨牀服務」，呼籲市民徵詢醫生等專業人員意見，切勿受其他網上廣告式或代言人式宣傳所影響。

本報向港大醫學院查詢轉移有關儀器的原因、有多少患者參加臨牀研究及成效為何，以及儀器轉移後會否繼續臨牀研究等，截稿前未有回覆。

港怡月底投用 港人收費25萬起

李嘉誠基金會去年8月向港大醫學院捐贈亞洲首部Histotripsy，儀器採用組織碎化技術在香港做臨牀試驗。港大醫學院曾表示預計為20名肝癌病人免費治療。上周五（7日）港怡醫院發稿，感謝「李嘉誠基金會將首台HistoSonics（即Histotripsy）系統置於港怡醫院」。院方網站顯示，套餐費用30.8萬元起，合資格香港居民可減免5萬元。

消息：基金會知悉安排

盼幫更多人兼推「醫療經濟」

消息人士稱，李嘉誠基金會知悉有關安排，指有關儀器將一直置於港怡醫院治療病人，並做醫學研究，相信這安排會令更多市民及外地人士受惠，發揮最大效率，亦能發展「醫療經濟」。

有關儀器移至港怡醫院的原因，消息人士稱該儀器此前一直在瑪麗醫院開展臨牀試驗，已有幾十名病人受資助，但因仍屬「臨牀試驗」，未能納入公院常規服務，而參與醫生不能長時間從事臨牀試驗，要做其他醫治工作，為免儀器閑置，令更多病人可接受治療，故把儀器轉至私家醫院，以服務更多市民及外地病人。

至於中大醫學院獲贈的Histotripsy 2.0系統，消息人士稱將在臨牀試驗完成後，長置於中大醫院治療病人，「呢個係捐贈時就達成嘅（協議）」。換言之，李嘉誠基金會捐贈給兩間醫學院的儀器最終都會在私營體系服務。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，若有關儀器治療效果佳，屬先進治療方法，盼公眾有更平等的機會接受治療，「而不是要有錢先可以」，又關注港怡等私家醫院會否資助有經濟困難者，並盼港大醫學院交代清楚當初的合作備忘。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676