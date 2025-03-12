灣區熱搜：種草需求大 現代牧業可敞開新市場

香港馬會接洽 為賽馬供應鮮草飼料

「很多人以為現代畜牧業只需要餵飼料，其實不是。」譚嗣籇透露，香港賽馬會正與他接洽，看能否為馬會700多隻賽馬提供鮮草，因鮮草含有較高蛋白質，對賽馬消化系統及肌肉力量有更多好處，是乾草或飼料取代不了。以每匹馬每日約吃17公斤草料計，若當中1公斤是鮮草，便需要用40個水耕貨櫃同時種植，現時馬會除從外國進口飼料外，亦在廣州從化種植鮮草，同時委託綠芝園研究更多可能，令收成可不受季節或天氣影響，但目前採用的牧草品種、營養成分、生長周期、供應方式等種植方案仍在探索中。

客戶查詢遠及內蒙新疆

譚嗣籇認為，牧草種植是一片「藍海」，因為國家方針要求確保糧食安全，達到牛羊肉及奶源自給，而優質飼草的缺口甚大。他驚訝發現，從上海乃至內蒙、新疆，都有客戶詢問能否在當地水耕種草，「我當時也好奇，難道內蒙沒有草嗎？原來當地牧民希望逐漸擺脫游牧的生產方式，因羊群易被猛獸襲擊，或失足跌死、走失，加上冬天也沒法外出。如果要圈養，則要有穩定的草料供應」。因此，若牧草產品要開拓內地市場，綠芝園將生產線北移便有多一重意義，因為若在香港種植牧草，出口到內地還要經過檢疫；但若在大灣區城市種植，牧草除可供應內地客戶，還可透過農作物「綠色通道」來港，一舉兩得。

譚還稱，不僅牛羊馬需要牧草，在潮汕有鵝類養殖戶也來諮詢，「原來鵝也會食草，同樣對肉質有改善」。此外，一些寵物如貓狗也需要吃小麥草助消化，但要新鮮便只能自種。因此，若水耕貨櫃能進駐夜市，即場出售盒裝新鮮小麥草，相信會受飼主歡迎。譚嗣籇笑說，用水耕貨櫃種出來的小麥草健康無害，榨成「青汁」再混合蘋果汁和蜂蜜，還可成為大眾的養生潮流產品。