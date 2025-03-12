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灣區熱搜：港水耕貨櫃轉戰東莞 產銷皆增 行業生態多樣 夜市直播消費帶來新點子

【明報專訊】在香港以室內種植起家的綠芝園投資有限公司（Farm66）去年「揮師北上」，獲東莞松山湖邀請落戶，再於虎門覓得工場，除了生產鏈齊全助產能倍增，其組裝的水耕貨櫃箱直接從虎門港出口，運輸成本比香港低，內地業態豐富也令產品增添本土客戶。綠芝園創辦人譚嗣籇稱，除接獲更多訂單，種植範圍還從蔬菜延伸到菇類、中藥、牧草等經濟價值更高的作物。

明報記者 林迎

「世界工廠真係世界工廠，提供到一條完善生產鏈，我想要的自動化器材、機械，無論五金還是不鏽鋼，全部1小時內可送到，招聘技術人才也容易很多。」譚嗣籇說，他去年離港北上覓地，選擇地點時有多重考慮，首先是廠房樓底高，上方有吊機方便搬動貨櫃。現時位於虎門的組裝基地面積2000平方米，可同時並排放置14個標準貨櫃，若人手、配件充足，可疊起兩層貨櫃同時組裝，每月可交付28個水耕貨櫃。

生產鏈完善 器材原料1小時送達

其次是供應鏈成熟、物流便利，貨櫃車出入要方便、少受「限行」（指部分路段限制大型貨車在指定時間通行）掣肘，且各類運輸成本低，「要送份樣本去檢驗，虎門只要幾十蚊，香港走一轉起碼幾百蚊」。譚還稱，以出口至馬來西亞為例，若直接走虎門港，運費及碼頭費等共約2.2萬港元，但如果經香港轉口則需3.8萬港元，「客戶當然開心，因為運費是他們負責」，不過虎門缺少赴日航線，出口日本仍會經港。

此外，綠芝園的虎門基地離高鐵站僅10分鐘步行距離，譚亦自此開始來往兩地的生活，「我通常在香港見客，如果他們要看廠，就帶他們來虎門。現在經虎門的高鐵班次多了，以前是早上10點至晚上8點有車，現在是早上8點至晚上10點都有，我可以在東莞晚飯應酬完再返香港，回到家中也只要個多小時」。

基地近高鐵 兩地工作生活方便

落戶東莞是受當地政府邀請，現時綠芝園行政及展覽功能設於松山湖，譚嗣籇稱當地部門「好幫到手」，提供包括辦公場地及住宿租金優惠等政策扶持，「就算沒優惠，成本也很便宜，大約每個月2000元（人民幣）」，譚笑稱，「我前兩日在東莞吃碗鵝髀瀨才30元，真係有隻鵝髀喎！在香港要80元（港元），我都不捨得吃。」

一些內地特色業態亦給譚嗣籇更多生意新點子，譚稱內地有不少夜市，鄰近的虎門「不夜天」市集早前便邀請他進駐，因水耕貨櫃種出的蔬菜新鮮且乾淨，「即摘即食」，可成為食肆的噱頭攬客，「有些可食用鮮花如三色堇，4小時便會枯萎，無法遠程運輸。還有我種的彩色平菇，本身是很漂亮一大朵，但一摘下便會乾燥、變脆，運輸途中很易壓碎。但如果就近供給火鍋店做菌菇拼盤，賣相靚、食客喜歡，假設賣25元人民幣一份，ROI（投資回報率）可達70%」。

研郵輪設水耕貨櫃 供新鮮蔬菜

譚嗣籇的目標是種出更高價值的農作物或中草藥，除了一直在貨櫃中試驗的人參外，最想種的是蓯蓉（中藥材），但要用何種光照、濕度及營養液配比，譚稱還在研究，「內地有直播文化，我如果種出蓯蓉，可以與KOL合作搞線上拍賣，這邊一採摘，那邊馬上磅重、叫價，轉頭就交由物流運走，但香港沒有這種消費習慣」。

在他構想中，水耕貨櫃未來也可成為海事裝備，置於遠洋輪船上，只要有電力和淡水便能種植，「現在（郵輪）出去玩七天十天，到最後幾天真的沒菜食，就算有技術冷藏也不新鮮，只有在船上種植，才可食上新鮮菜」。

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