區會通過發牌 表匠喜極而泣 北角開業35年 「安心落腳，終於等到」

食環署提交委員會的文件稱，擬發牌位置在炮台山港鐵站出口附近，可擺設一個面積為0.6米乘0.45米的攤位，並每年向署方繳付3458元牌照費和攤位費。東區區議員兼委員會主席阮建中總結，委員會支持發牌，希望可令東區「有些特色的工匠」。

杜小輝昨在檔口得知喜訊，致電家人及協助他的地區人士報喜。他說新冠疫情後「很多行家生意都很難做」，領牌後希望檔口生意愈來愈好。至於每年3000多元的牌照費用會否負擔很重？他說不敢要求太多，牌照3000多元能夠應付，「有牌我已經很開心了，不敢奢想了」。

議員：維修技術快失傳 申請象徵文化傳承

委任區議員李莉表示，鐘表維修傳統技術「快要失傳」，認為申請象徵文化傳承，加上附近街坊亦需相關服務，支持署方發牌；民建聯洪連杉也發言支持，並詢問當局過去是否有個案申請不符合資格被拒。民建聯洪志傑則指，得悉英皇道新都城大廈外有另一鐘表工匠正申請牌照，冀了解當局會否亦考慮發牌。

食環：暫無拒發牌資料 正聯絡另一個案

食環署東區衛生總督察陳思敏表示，就是否有個案曾因不合資格被拒絕，暫未有資料，而東區獲記錄的工匠有兩名，其中一人是討論中的個案，另一個案亦涉鐘表修理工匠，經營地點未獲得相關部門支持，署方會繼續與其溝通。

陳思敏續稱，新都城對出經營的工匠並不在署方2009年的調查紀錄中，但有收到相關查詢，知道其有意申請牌照經營，正與對方聯絡，希望可提供更多資料，以便跟進。至於2009年實况調查中未有記錄的申請者會否不被考慮，陳稱當局會考慮多方因素，如可否提供資料證明做過相關業務，署方會審視實際情况再考慮。