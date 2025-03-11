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灣區手記：「strawberry」有多少個「r」？ ／文：尚東美

【明報專訊】DeepSeek這一波熱潮在內地引來巨浪，企業與政府部門紛紛宣布接入DeepSeek，民間也掀起關注，很多時候與朋友見面，話題總離不開用DeepSeek的體驗。

某次飯局，一名內地行家便講起自己與DeepSeek「聊天」的趣事，他向DeepSeek提問「strawberry」有多少個「r」，這應該是一條十分簡單的問題，但意外地DeepSeek的回答是「兩個r」，還一本正經地解釋為什麼會是兩個r。看到DeepSeek的「偉論」，行家說也不知好嬲定好笑，在不斷質問及一番解釋後，他最終「勸服」了DeepSeek承認錯誤，答案應該是「三個r」，DeepSeek還做起好孩子的榜樣，跟行家說會修正思考方式，從而不再重犯這個錯誤。

「等等，你說DeepSeek不會重犯錯誤，即是每個用家都可以成為測試員？」筆者提出疑問。如果屬實，那就跟人人都可以像修改維基百科的資料一樣，如果是改正錯誤，那對提升AI功能固然是好，但如果有人惡搞，故意灌輸錯誤資料，那情况就有點不敢想像了。不過，實踐是最好的求證，幾日後跟另一個朋友提起此事，他立即問了DeepSeek同樣問題。

「兩個r！」DeepSeek這樣回答，然後同樣長篇大論解釋為何是「兩個r」。面對這結果，筆者也好奇了，上星期跟同事也試問了一次，結果發現DeepSeek有了變化，原本想答「兩個r」，卻在一番思考後，最終回答「三個r」。這種變化究竟是因系統升級還是用家的糾正，實在不得而知，或者有興趣的讀者，不妨也試問類似問題，看會出什麼答案來。

文：尚東美

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