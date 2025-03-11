灣區熱搜：港式小食店再出發 拉麵配搭雞蛋仔 廣州商場不續租決定轉型 月外賣4000單

明報記者 陳子凌

「多災多難，禍不單行……」談到去年情况，李凱榮也忍不住苦笑。其一手創立的WOWWOO熊霸港式小食，原本在廣州多個主流商圈如鄰近廣州東站的「東方寶泰」、流行文化集中地「動漫星城」，以及永慶坊等設逾10間門店，但無巧不成話，去年各商場都以調整業務為由，不予續約或大幅加租。「當時所有分店都生意不差，卻先後面對租約問題。」李凱榮說，那時找新舖的速度都趕不上那些商場不續租的速度，一下子打亂了他的生意。

接連被動關店，李凱榮也擔心不知情的顧客有誤會，以為全線結業，而最令他失望是位於永慶坊的旗艦店遭同樣命運，「疫情時幫忙宣傳，準時交租，到去年管理方換新公司，說不租就不租」。李凱榮不諱言當時被這些商場管理方折騰得萌生「唔鬼做了」的念頭。不過冷靜下來後，他倒覺得這或許是一次業務轉型的契機。

過去做小食細舖 趁機開大舖

「首先自己一直希望推廣港式小食，就算蝕錢都想，更何况公司本來就不是蝕錢，更沒理由不堅持。」李凱榮道。其次，過去門店是做小食的細舖，「一直有開大舖做餐飲的打算，只是之前沒時間去思考，去年的情况正好讓自己嘗試轉型」；其三，自疫情之後，李凱榮注意到當地消費發生變化，「顧客對價格愈來愈敏感，甚至有客人連雞蛋仔都要問有沒有團購」。

去年5月，「WOWWOO池拉麵」於海珠區同創匯創意園開業，考慮到消費力的變化，該店主打平民日式拉麵，平均每碗25至40元左右，「量多管飽，每碗的日式叉燒起碼6塊，目標顧客是園區初創企業工作的年輕人」。與以前小吃店以散客及遊客為主不同，李凱榮說，拉麵店能吸納穩定客源，又能做外賣，且創意園租約至少5年，不會像商場舖短約之餘，說不租就不租。

堅持做港式小食夢想

李凱榮表示，拉麵店第二個月已開始盈利，今年1月更在外賣平台衝上好評榜首位，現時每月外賣至少4000單；首店企穩陣腳，他計劃今年開分店，「選址會找創業園、產業園之類，但不會考慮商場了」。雖說現在主推拉麵，店內還是繼續有供應咖哩魚蛋和七八款口味的雞蛋仔，包括他研發自創的招牌產品朱古力流心雞蛋仔。「賣拉麵是因應消費市場變化，維繫公司利潤的產品，沒有利潤談何堅持夢想。」李凱榮說自己最想做好的仍然是港式小吃，所以雞蛋仔和魚蛋一定會保留。