翁潑熱粥斬妻女 判無限期醫院令

患妄想症疑妻外遇 家人原諒

綜合被告背景和辯方求情，被告何文添（現年74歲）1993年從內地來港，1970年代與妻子結婚，二人一直恩愛，約10年前被告懷疑妻子外遇，曾聘私家偵探跟蹤，另曾與長女做基因鑑定，結果證實為親生，但被告深信結果錯誤。精神科報告提及被告受妄想症狀驅使犯案，醫生建議判處醫院令。辯方呈上被告家人撰寫的求情信，稱被告是有愛的丈夫和父親；被告本人明白案件嚴重，他本身並非暴力的人。

案情指，被告妻子居於長沙灣海麗邨一單位，長女間中在單位過夜。2023年3月20日兩母女在另一睡房休息面部突然灼痛，長女見被告持菜刀站房外斬向她一至兩下，其母則着被告停手。長女手擋攻擊，口咬被告，被告菜刀脫手，兩母女反鎖房門報警求助。

被告被捕後錄影會面承認，懷疑妻子外遇、長女非親生，憤怒不安，故從廚房取起菜刀進入睡房，先將熱粥倒在妻子頭上，繼而持刀斬兩母女。兩名事主事後留院9日，妻子頭部有4厘米裂傷、左臂5厘米傷口，長女頭頸裂傷等，兩母女身體不同部位分別有3%及5%二級燒傷。

【案件編號：HCCC 226/24】