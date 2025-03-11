星漢玩具槍劫銀行 揭同手法搶劫未遂

同手法劫萬寧 職員罵走被告

新加坡籍被告梁厚誠（現年75歲）承認案情指，2020年7月1日晚上近8時，被告向太子金都中心萬寧分店收銀職員丟下紙條，寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」，隨後拿出打火機和裝有透明液體的玻璃瓶。職員不為所動，斥責被告要求離開和阻止他靠近櫃枱。過程被閉路電視拍下，但一直未能鎖定被告，被告遺留下的紙張亦未發現指模。

案情續指，2022年4月14日下午3時半，被告向油麻地中國建設銀行（亞洲）分行櫃枱遞上寫有「打劫！我們有槍，快把錢放進袋裏，不合作，我們開槍」的紙條，職員從特殊裝置取出有標記的鈔票，自動觸發警報通知經理，經理再匯報給上級，報警處理。

其間被告曾以槍狀物指向職員，遞上一個袋，以性命威脅不要數錢。職員將共1.4萬元現金放入袋中，被告之後離開現場。

被告隨後被捕，被發現另涉前述萬寧企圖搶劫案，警誡下表示從寓所帶走玩具槍，穿風衣，戴帽、太陽眼鏡和口罩犯案，事後乘巴士、港鐵和的士回家。被告承認以1000元買袋、100元增值和7500元交租，從新聞得知劫去總數1.4萬元。至於萬寧企圖劫案，被告稱當日是自己的交租期限。

【案件編號：HCCC 180/23】