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港聞

港聞二

涉落藥迷暈 撬門入房 直銷員稱救昏倒女同事

【明報專訊】一名直銷公司銷售員涉嫌趁不同的女同事或下屬在他家中留宿時，落藥迷暈對方。該名銷售員否認3項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」罪名，案件昨在區院開審。事主供稱，當晚被告讓她喝下一碗參湯後不省人事，翌日醒來發現自己全身赤裸，僅有毛巾及被包裹身體。事主詢問被告，被告稱是她疲勞過度昏倒，撬門入內在套廁救出事主。

案發2013至14年 涉3事主

被告潘迪偉（43歲）被控2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用毒藥，即「催眠藥」，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。控方先傳召其中一名事主作供，歐姓事主稱自2009年起認識被告夫婦，後來她經被告的妻子介紹下，為一間護膚品直銷公司擔任銷售員。

事主工作後宿被告家 喝被告參湯「好瞓」

事主表示，2013年2月至3月間，由於她和被告需要「衝業績」，兩人經常見面，她工作後會到被告位於廣播道的住所留宿。被告提供她一間附帶套廁的睡房，由於被告妻子居於澳門，故有時二人獨處住所。被告經常讓事主喝參湯，事主形容喝湯後「好好瞓」，但醒後伴隨頭暈及失憶。

事主憶述，案發當晚，她同樣喝下參湯，返回房間內套廁洗澡，房門及廁所門均有鎖上。事主淋浴數分鐘後昏迷，醒後見自己頭髮及身體都濕透，僅有毛巾及被包裹身體，房門被撬開。事主到客廳詢問被告，對方稱事主「可能太攰，喺廁所暈咗」，又怪責事主將兩道門都鎖上，稱他看見有水滲出房間後撬開門鎖，在套廁內救出事主。

事主初時感到疑惑，後來她從其他女同事知悉她們有過類似經驗，包括同案另一名姓周的事主與被告到內地公幹及入住酒店後，女方喝過橙汁後不省人事，後來翻查閉路電視見到被告曾用房卡進入周的房間，並逗留一段時間才離開，但因為酒店不願提供片段才沒報公安。事主漸信當晚事件起因與她身體狀況無關，遂聯同其他事主報案。

辯方盤問指出，當晚事主用毛巾包裹身體，玩手機及任由花灑水流出套廁。被告入睡房關心她時反遭掌摑，事主稱她新認識的異性很介意她到被告家中留宿，並稱自己要入睡，着被告關燈閂門。翌日被告稱事主喝醉後將套廁弄得一塌糊塗，事主向被告道歉。事主對此一概不同意。審訊今續。

【案件編號：DCCC 89/24】

相關字詞﹕區域法院 意圖損害而施用毒藥

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