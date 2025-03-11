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港聞二

黃廷方基金、信和 捐2億元助研AI

【明報專訊】為支持香港人工智能發展，黃廷方慈善基金與信和集團將捐出兩億元予「InnoHK創新香港研發平台」旗下的香港生成式人工智能研發中心。創科及工業局長孫東昨在捐贈儀式後向傳媒表示，獲捐贈資金主要供中心用於建立服務平台，為公眾提供基於港產大模型HKGAI V1所推出的手機版「港話通」對話服務，冀中心可在未來數月推出服務，供市民使用。

助建服務平台

供「港話通」使用

財政司長陳茂波在捐贈儀式致辭時稱，人工智能技術迅速發展，正重新定義不同經濟體的競爭力，重塑全球政治和經濟的中長期格局，人工智能除了是關鍵產業，亦可賦能傳統產業升級轉型。他提及這次捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型、「港話通」服務；他期待模型進一步發展，向更多的應用場景延伸。

科大首席副校長兼InnoHK香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可表示，獲捐贈的資金將用於3個核心領域，包括搭建人工智能開放的生態服務平台，建設高安全性的AI算力與數據平台；繼續研發HKGAI人工智能大模型；推動場景應用落地。他承諾團隊會確保資金「每一分錢都投入到轉化為香港創科發展的實際成果」。

被問到《財政預算案》提出開源節流，會否影響人工智能的開支和會如何縮減當局開支，孫東表示會執行政府節流方針，在未來政府財政較「收緊」情况下，對創科的支持和發展會更有重點，「有針對性的去做」，強調人工智能已被定義為香港的關鍵產業，加上本港是國家「人工智能+」行動中的重要組成部分，政府會繼續支持和投入資源。

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