天瑜死因 父籲警重啟調查 促披露調查資料 不排除私人檢控

警方回覆本報稱，今年1月獲律政司通知不會就該案展開刑事檢控程序，調查人員亦曾向報案人解釋相關決定；警方正按死因裁判官指示跟進，以便死因裁判官決定會否就案件展開死因研訊。律政司稱不會評論個別案件，在決定是否檢控時，會考慮執法機關提供的證據和使用法律進行客觀專業分析，並根據《檢控守則》行事。

警：正按死因裁判官指示跟進

天瑜約5年前在瑪麗醫院做手術，周父早前稱發現涉事麻醉科醫生於天瑜手術後8日更改手術當天紀錄，涉嫌刪除一項注射葡萄糖及鹽水紀錄，並指醫管局曾解釋天瑜心臟停頓原因是「液體過載」，質疑該紀錄是否「關鍵」。

周父昨在記者會再次詳列對瑪麗醫院和醫管局的質疑，指醫院在天瑜手術後6個月才首次披露延遲輸血事件，質疑院方由始至終「欺騙、隱瞞、拖延」，無法原諒，又點名港島西聯網服務總監兼瑪麗醫院行政總監李德麗，希望她回應涉事醫生懷疑修改紀錄的機制及理據等。

父：盼找真相不留遺憾

周父表示，自己去年癌症復發，現時大腦有三粒腫瘤，希望找到真相，不留遺憾，自己「上去見天瑜」時可問心無愧，「望住佢嘅眼睛話，『天瑜，阿女，爸爸當年盡了力幫你去fight（爭取），我冇放棄過』」。

協助周父的陸偉雄表示，獲警方通知律政司決定不起訴後，曾去信警方，冀能重啟調查，並披露詳細調查資料，惟獲回覆稱目前正作死因研訊相關跟進，無其他資料提供。他期望警方可提供調查方向，包括曾詢問哪些人錄口供等。他續稱，若警方無法提供資料或律政司依然決定不檢控，「唔會坐以待斃」，不排除私人檢控。

瑪麗醫院回覆本報重申，事件不涉及醫療事故，指病人涉及手術性質非常複雜，手術期間情况多變，醫生未能於手術過程作詳盡紀錄或需要的修正，術後醫生與同事確認細節並修正原有紀錄，符合程序，且一直備存手術當日及修正後的醫療紀錄，強調無意隱瞞。

院方又稱尊重律政司不展開刑事檢控決定，並再向家屬致以深切慰問。