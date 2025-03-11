預算案增基建開支 建造業議會：看到曙光

《財政預算案》亦提及建造業議會撥款約1.5億元，資助業界向工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓。建造業議會執行總監鄭定寕指出，名額共2500個，每人每月5000元津貼，為期1年，對象為35歲以下未曾考獲專業資格，且沒有收取其他津貼者，盼助業界挽留人才。他認為，即使議會並非全面「包底」，但相信足以照顧業界需求，並有一定影響力。

對於工人老齡化問題，鄭稱，工人平均年齡為47.6歲，約一成工人超過65歲，不過透過培訓、應用科技等措施，相信工人平均年齡不會再上升，惟仍需時下調年齡。

籲最多3層分判 指業界稱合理

工地安全方面，議會呼籲業界於私人工程項目，不計總承建商，最多分判3層。對於有何誘因吸引業界跟從，何安誠解釋，分判層數愈多，愈難管理工地安全及資金，一旦出現死亡事故，工地需長時間停工，對業主及總承建商而言，建造成本增。他稱，議會曾諮詢業界，他們認為建議合理。

何安誠稱，工業意外死亡事故由前年20宗減至去年13宗，可見議會推動工地安全工作已見成效，例如截至去年底約六成工地取得「安全智慧工地系統標籤」、議會已推出系統實時監測天秤基座移動的數據等，「意外一單都嫌多」，故未來會繼續推動建造業數碼化及工地安全。議會又預告，來年會撥出約1000萬元舉行午餐見面會，安排大使於工地午膳時間，向工人宣傳工地安全文化。