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港聞

港聞二

港澳辦王靈桂：港財赤不算什麼 要做好準備迎惠港措施

【明報專訊】政府財政持續出現赤字，在北京出席全國兩會的全國政協委員港澳辦副主任王靈桂昨表示，本港經濟放諸全球發達經濟體並不弱，認為本港公共財政赤字「不算什麼」。他稱，中央今年將推出更多惠港措施，希望港人接待內地旅客「做好思想準備」。

政府2024/25年度赤字872億，王靈桂昨在北京被問到香港公共財政，表示本港去年經濟增長逾2%，經濟不弱，目前財政赤字水平沒問題。他又表示，今年中央一定會推出更多和更有利香港的政策，其中「一簽多行」範圍定會擴大。不過，王靈桂指出，本港過去在接待內地旅客的問題上，曾出現「不愉快的事情」，期望港人做好思想準備，在人員控制方面處理更恰當。

中央一直強調香港要融入國家發展大局，全國政協副主席前特首梁振英昨在社交平台發文，認為中央有關部委和內地省市需要具備較強改革開放意識，以消除香港與內地之間人流、物流、資金流和訊息流障礙。他續稱，融入國家發展大局不限於經貿往來，認為本港的文藝、體育、教育、慈善公益活動，都有條件在內地「大顯身手」，在國際社會提升國家軟實力。

梁振英籲部委省市加強改革開放意識

全國政協常委施榮懷昨在政協會議前的「委員通道」受訪，表示本港得以建立為國際金融、航運、貿易中心，是得益於國家改革開放。他說國際金融中心是本港「金字招牌」，對內地企業具有強大吸引力，反之內地企業對本港金融市場也很重要，而國際航運中心則是國家對外的重要窗口。施榮懷稱，香港「食四方飯，做中國事」、與國家命運與共並不是空話，如今香港獲國家賦予新的戰略定位，就要以自身所長貢獻國家所需，發揮「獅子山精神」貢獻國家發展。

港人代倡「購房資金池」

資金閉環容內地人匯款港置業

港區人大代表團今年通過提出兩個聯名建議，包括全國人大常委李慧琼提出「建立『購房資金池』」建議，便利內地人才來港置業，倡參考金融市場互聯互通機制，以資金閉環方式容許兩地居民匯款購買物業。另一建議為人代陳帆及陳曉峰提出，倡香港建立與內地一體化的碳交易生態體系，容許內地碳排放權在香港市場交易。

相關字詞﹕哪吒 林建岳 梁振英 施榮懷 兩會2025 財政預算案 王靈桂 財赤

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