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港聞

港聞二

總商會4月率團訪美 盼引生科新能源企業

【明報專訊】香港總商會將於4月訪美，身兼全國政協委員的總商會主席陳瑞娟表示，行程將聚焦與當地商界聯繫，計劃會見當地商會、企業及港商，亦爭取約見商貿部門官員。中美貿易戰加劇波及香港，陳瑞娟認為，現難言扭轉美國政界對港態度，但希望消除當地對香港誤解，「我們做到幾多就幾多」。她並期望此行能引進美國企業來港投資，尤其是從事生物科技、新能源的科企。

明報記者 鄭啟智 北京報道

國務院總理李強在政府工作報告提出本港要「深化國際交往合作」，香港總商會將於下月底訪美，前往華盛頓、紐約及達拉斯。總商會主席陳瑞娟在北京接受本報訪問，稱行程尚待敲定，暫計劃與當地商會、企業及港商會面，亦會爭取約見美國商務部及貿易代表署官員。至於會否接觸國會議員，她說「未必有這樣的需要」，強調此行聚焦與商界聯繫，並非對應特朗普政府對內地與香港的貿易政策。

指美官員已有定見「不敢說扭轉」

聚焦當地商界 稱同行易理解

美國多項對華貿易限制同時涵蓋香港，被問到倘會見華府官員會否爭取改變其對港態度，陳瑞娟認為他們對本港已有主觀意見，「我真的不敢說扭轉（態度）」，但希望消除當地人尤其是商界對本港的誤解，解答他們的疑問。「將我們的情况，起碼跟商界（解釋），因為商界比較understanding（理解）的。」

陳瑞娟盼此行能引進美國企業來港以至內地，稱本港科研、綠色經濟表現出色，認為從事生物科技、新能源的公司樂意來港。她說，商界近年專注開拓東南亞、中東等新興市場，惟鞏固傳統市場同樣重要。「大家都好像覺得，傳統市場不要碰它，因為好像沒有什麼成果。但我們覺得大家見了面，總會好一點。」除美國以外，總商會亦將於本月底與生產力局組團出訪德國及法國。

中美關稅戰升溫，陳瑞娟稱商界早作準備，儘管本港對美出口量下跌，由於積極開拓新市場，整體出口總額仍上升，但她預期美國減息速度將放緩，不利好香港經濟，亦會影響樓市升幅，料需要面對挑戰。

倡政府發長債 北都引入外資

財赤下政府增加發債規模加快北部都會區發展，陳稱基建是長達10年的長遠投資，建議政府發長債，同時爭取外資投資北都，如中東的私募股權基金。她亦透露，近期多了歐洲企業來了解成立公司的程序，反映香港對外資仍有吸引力。中央一直鼓勵港商投資北都，被問到在商言商是否要增加商業誘因，陳瑞娟認為北都連結大灣區，應放眼長遠機遇和投資回報。

內地今年GDP增長目標為5%左右，陳瑞娟說中央加大發債總額，加上創科及數碼經濟趨勢向好，相信可以達標。她分析，內地刺激消費指施出台，通常會伴隨一系列貨幣寬鬆及積極財政政策，內地資金流動性增強下料有部分資金流向本港，有助提振股市及債券市場。她又說，國內消費力提升可帶動本港旅遊業，零售、餐飲等行業也受惠。

相關字詞﹕北部都會區 關稅 中美關係 中美角力 深化國際交往合作 香港總商會 陳瑞娟

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