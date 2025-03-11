控謀殺稚女運輸工：捉膊搖六七次 嚴教免步己後塵

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思，昨自辯。他承認與同居女友梁小欣常爭執，關係時好時壞，女兒出生後仍為其姓名爭吵。他不滿女兒隨母姓而沒跟他姓劉，亦想女兒改名「雅希」，出世紙父親欄補回自己名字。此外，他稱女友酗酒，易情緒偏激，兩人不時「鬥頂嘴」。

不滿大聲哭鬧 女不久趴地

事發7月18日早上，被告稱女兒起牀後想吃蛋糕，遂叫女友外出買早餐。因女兒大聲哭鬧，他「有少少嬲」喝止，並捉住女兒肩膊搖晃六七次，女兒改為飲泣。他命令女兒「收聲」，女兒馬上住口。不久他在洗手間如廁，突聽到聲響，女兒已趴在地上，手腳抽筋。

數月前曾搖女五六次

被告承認事發前數個月替女兒吹頭時女兒不顧而去。他感覺憤怒，雙手捉住女兒膊頭搖晃五六次直至不再哭鬧，他問「未吹完頭，點解走出去？」女兒回答明白。他形容女兒頑皮粗魯，為讓女兒守規矩，他由「半鬧半𧨾」改為責罵管教。若女兒搶玩具、沒向親戚打招呼等，會罰跪、罰站或打屁股。

與女友一寬一嚴 女較親自己

被告形容和女友「一個做石堅，一個做黃飛鴻」，各以惡人和好人姿態管教女兒，有時女友忽視女兒犯錯，他要求女友責備女兒，別讓他一直當壞人。他期望管教女兒行為習慣，因他和女友「細細個出嚟玩」，不想她步自己後塵。他強調非常疼愛女兒，女兒較親近他而非女友。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】