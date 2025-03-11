明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控謀殺稚女運輸工：捉膊搖六七次 嚴教免步己後塵

【明報專訊】運輸工涉2020年猛烈搖晃兩歲女兒致死，案件昨在高院續審。被告供稱當日女兒不斷哭泣，他問「做乜喊啊你？」並以中等力度捉住女兒肩膊搖晃六七次，不久後如廁時聽到「砰」一聲，女兒已趴在地。被告以哽咽聲線稱，期望女兒比其他小孩優秀，故嚴加管教和責罰，「擔心佢學壞……步我自己後塵」。

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思，昨自辯。他承認與同居女友梁小欣常爭執，關係時好時壞，女兒出生後仍為其姓名爭吵。他不滿女兒隨母姓而沒跟他姓劉，亦想女兒改名「雅希」，出世紙父親欄補回自己名字。此外，他稱女友酗酒，易情緒偏激，兩人不時「鬥頂嘴」。

不滿大聲哭鬧 女不久趴地

事發7月18日早上，被告稱女兒起牀後想吃蛋糕，遂叫女友外出買早餐。因女兒大聲哭鬧，他「有少少嬲」喝止，並捉住女兒肩膊搖晃六七次，女兒改為飲泣。他命令女兒「收聲」，女兒馬上住口。不久他在洗手間如廁，突聽到聲響，女兒已趴在地上，手腳抽筋。

數月前曾搖女五六次

被告承認事發前數個月替女兒吹頭時女兒不顧而去。他感覺憤怒，雙手捉住女兒膊頭搖晃五六次直至不再哭鬧，他問「未吹完頭，點解走出去？」女兒回答明白。他形容女兒頑皮粗魯，為讓女兒守規矩，他由「半鬧半𧨾」改為責罵管教。若女兒搶玩具、沒向親戚打招呼等，會罰跪、罰站或打屁股。

與女友一寬一嚴 女較親自己

被告形容和女友「一個做石堅，一個做黃飛鴻」，各以惡人和好人姿態管教女兒，有時女友忽視女兒犯錯，他要求女友責備女兒，別讓他一直當壞人。他期望管教女兒行為習慣，因他和女友「細細個出嚟玩」，不想她步自己後塵。他強調非常疼愛女兒，女兒較親近他而非女友。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 虐待兒童

上 / 下一篇新聞

微電子研發院建「中試線」 駁通創科上下游 行政總裁高騰冀5年誕成果 帶動產業發展
微電子研發院建「中試線」 駁通創科上下游 行政總裁高騰冀5年誕成果 帶動產業發展
比利時imec領先國際「勝在中立」 高騰歸因當地無相關產業與港似 同鄰大市場
比利時imec領先國際「勝在中立」 高騰歸因當地無相關產業與港似 同鄰大市場
高騰嘆港缺產業失世界級人才 組團隊吸引回流
高騰嘆港缺產業失世界級人才 組團隊吸引回流
話你知：第三代半導體 適用新能源車及家電
話你知：第三代半導體 適用新能源車及家電
百年舊車庫擬列三級歷史建築 實地觀察比對舊照 料為前淺水灣酒店車庫
百年舊車庫擬列三級歷史建築 實地觀察比對舊照 料為前淺水灣酒店車庫
酒店拆逾40年 車庫曾作油站百年不倒
酒店拆逾40年 車庫曾作油站百年不倒
反極權暴動案重審 罪脫3人改認罪 一需心理輔導一幼師夢碎 盼減刑1/4
反極權暴動案重審 罪脫3人改認罪 一需心理輔導一幼師夢碎 盼減刑1/4
兩人維持不認罪 一稱不知暴動被疑說謊
兩人維持不認罪 一稱不知暴動被疑說謊
金鐘案5人上訴 1減刑4駁回
金鐘案5人上訴 1減刑4駁回
平治城隧越線釀3車串燒 司機不顧而去
平治城隧越線釀3車串燒 司機不顧而去
總商會4月率團訪美 盼引生科新能源企業
總商會4月率團訪美 盼引生科新能源企業
港澳辦王靈桂：港財赤不算什麼 要做好準備迎惠港措施
港澳辦王靈桂：港財赤不算什麼 要做好準備迎惠港措施
預算案增基建開支 建造業議會：看到曙光
預算案增基建開支 建造業議會：看到曙光
天瑜死因 父籲警重啟調查 促披露調查資料 不排除私人檢控
天瑜死因 父籲警重啟調查 促披露調查資料 不排除私人檢控
黃廷方基金、信和 捐2億元助研AI
黃廷方基金、信和 捐2億元助研AI
諾如肆虐急性腸胃炎活躍度高 近3月87宗群組感染
諾如肆虐急性腸胃炎活躍度高 近3月87宗群組感染
涉落藥迷暈 撬門入房 直銷員稱救昏倒女同事
涉落藥迷暈 撬門入房 直銷員稱救昏倒女同事
星漢玩具槍劫銀行 揭同手法搶劫未遂
星漢玩具槍劫銀行 揭同手法搶劫未遂
翁潑熱粥斬妻女 判無限期醫院令
翁潑熱粥斬妻女 判無限期醫院令
灣區熱搜：港式小食店再出發 拉麵配搭雞蛋仔 廣州商場不續租決定轉型 月外賣4000單
灣區熱搜：港式小食店再出發 拉麵配搭雞蛋仔 廣州商場不續租決定轉型 月外賣4000單
灣區手記：「strawberry」有多少個「r」？ ／文：尚東美
灣區手記：「strawberry」有多少個「r」？ ／文：尚東美
【Emily】港情侶路不拾遺 原來係韓綜測試 拒收獎勵提議捐贈 兩地人齊讚
【Emily】港情侶路不拾遺 原來係韓綜測試 拒收獎勵提議捐贈 兩地人齊讚
【Emily】東岸板道加強廁所清潔 研加裝燈罩
【Emily】東岸板道加強廁所清潔 研加裝燈罩
【Emily】被問台藝人轉發「台灣省」帖文 甄子丹指提問記者壞 稱肯定需統一
【Emily】被問台藝人轉發「台灣省」帖文 甄子丹指提問記者壞 稱肯定需統一
【Emily】張文宏受訪提全國體重管理 抗疫專家話無綫記者「太胖」
【Emily】張文宏受訪提全國體重管理 抗疫專家話無綫記者「太胖」
【Emily】陳浩濂港大講學 預告下輪灣區金融科技實習
【Emily】陳浩濂港大講學 預告下輪灣區金融科技實習