反極權暴動案重審 罪脫3人改認罪 一需心理輔導一幼師夢碎 盼減刑1/4

認罪被告為李安翹（現年22歲，下同）、蘇雅賢（26歲）、謝兆雄（28歲）。高官2021年12月裁定他們與同案被告林顯誠（案發時15歲，現年20歲）及陳樂燊（31歲）暴動罪不成立，但使用蒙面物品罪成。李安翹被判240小時社服令，林顯誠被判入更生中心，其餘3人判囚10周。律政司其後以案件呈述方式上訴。去年6月律政司上訴得直，案件發還原審重新考慮裁決，高官上月批准林顯誠及陳樂燊重啟辯方案情。

案發17歲女 打兩份工做義工

李安翹由大律師馮振華代表求情稱，李案發時只得17歲，之後完成學業、同時做兩份工作照顧家人，更有做義工，「撇除此案，她是良好公民」。馮大狀又稱，李案發時走到百多名軍裝警員面前是原因不明，但她看來沒主動攻擊警方，若說她主動攻擊並不合理，且她身上只有雨傘、口罩及索帶等潛在殺傷力低的物件，希望法官判刑時考慮這些因素。

大律師林國輝為蘇雅賢求情稱，蘇的志願是當幼稚園教師，卻因此案無法實現，但她案發後仍有進修及任兒童發展中心助教，希望幫助有特殊學習需​要兒童。林國輝說「每個人都有年青過」，冀蘇能有更生機會。

需輔導被告 受訓輔導他人

謝兆雄則由大律師高麟代表。高大狀稱，案件發還原審令謝受很大打擊，需接受心理輔導，「他（謝兆雄）說本來有很多理由自暴自棄，但他沒有」。謝最終努力完成在中大工程系的學業，更接受輔導訓練，希望幫助情緒受困者。高又稱，沒具體證據顯示謝曾使用個人暴力，請法官念及這點。

控方案情稱，2019年10月6日下午5時許灣仔一帶出現暴動，逾500人集結、架設路障及向警方投擲汽油彈。李安翹曾朝與疏散人群相反的方向走到警員前，更揮動長雨傘。蘇及謝被截停時均身穿黑衣及戴口罩，謝還戴頭盔及急步前進。

【案件編號：DCCC 1017/20】

明報記者

（反修例風暴）