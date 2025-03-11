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港聞

港聞二

酒店拆逾40年 車庫曾作油站百年不倒

【明報專訊】作家張愛玲著作《傾城之戀》曾以淺水灣酒店作為男女主角首次邂逅場景，酒店早於1980年代清拆，其後改建成豪宅影灣園。翻查地政總署過往航拍照片和地圖，顯示淺水灣酒店於1982年拆卸，原址於1986和1989年有重建，惟位於對面的車庫卻未見有拆卸，但多年來經歷數度變遷，車庫建築曾先後用作不同品牌汽車業務地址及設為油站。

車庫建成 酒店1921年登廣告

根據《士蔑西報》（Hong Kong Telegraph）於1921年5月一篇廣告，時任淺水灣酒店經理J.H. Taggart宣布酒店擴建工程中的西翼部分和新車庫於該年6月建成，廣告亦有公布酒店房價，分別以兩人一房、四人兩房來計算，租房時間則按月計算，費用包括膳食和交通。

酒店昔為景點 《傾城之戀》主角邂逅背景

《遠東時報》（The Far Eastern Review）於1922年11月刊登一篇報道，提到當年淺水灣酒店是其中一個位於港島的著名景點，營運淺水灣酒店的香港大酒店有限公司（香港上海大酒店有限公司前身），為方便客人前往淺水灣，當年增設一批巴士往返市區和淺水灣；報道刊登了一張淺水灣酒店車庫舊照片，車庫外觀與現時建築相近。

本報記者翻查地政總署的地圖資料，淺水灣車庫於1979年前，在地圖上被標記為「車庫（Garage）」，1979年7月份的地圖卻被標記為「油站（Petrol Station）」，直至2003年；及後於2013年才被標記為「Ferrari Maserati Hong Kong」。

翻查航拍照片，可見車庫地址早於1924年已有建築物，上世紀40年代、60年代和70年代航拍照片更清晰可見。酒店於1982年結業，當年1月份航拍照片所見，酒店仍存在，惟同年10月份已被清拆，而對面車庫則繼續存在。《南華早報》2002年一篇報道提及淺水灣酒店車庫歷史，形容是淺水灣酒店僅餘建築物，又提及車庫曾用作Crown Motors Service Centre，於1970年代成為蜆殼油站。

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