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百年舊車庫擬列三級歷史建築 實地觀察比對舊照 料為前淺水灣酒店車庫

【明報專訊】建於1920年代的淺水灣酒店已拆卸逾40年，其斜對面、淺水灣道60號有一座與昔日酒店風格相似的舊建築，現為法拉利陳列室，民間一直有討論指其屬原酒店的車庫，料有百年歷史，並爭取政府評級。本報翻查古物諮詢委員會文件，得悉淺水灣道60號與前淺水灣酒店職員宿舍近日已被列入待評級名單，同擬議評為三級，將於本周四會議審議。

明報記者 陳亦瀅

有學者偕本報實地觀察後稱，該建築雖有重建痕迹，相信屬前酒店車庫，盼古諮會盡快通過評級，提升公眾對古蹟關注度。

古物古蹟辦事處回覆本報查詢確認，去年12月收到關於淺水灣道60號的查詢，近月為該址建築物的文物價值作初步研究，已把建築物納入「有待評級的新項目」名單內，會按既定的6項評審準則作詳細研究，包括歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度，研究結果亦會提交予獨立的歷史建築評審小組考慮擬議評級或不予評級，並將建議提交古諮會審議。

文獻記載建於1920年代 現為法拉利陳列室

淺水灣道60號現為法拉利陳列室，物業由「淺水灣有限公司」持有，香港上海大酒店有限公司則持有淺水灣有限公司股份。綜合淺水灣酒店現址影灣園的網站、多份舊剪報、航拍相片等資料，淺水灣酒店於1920年落成，1982年結業後拆卸，1989年完成重建。香港上海大酒店有限公司回覆本報查詢證實，影灣園於今年1月底收到古蹟辦就淺水灣道60號的查詢，古蹟辦正進行一些古蹟評估工作。

為考證淺水灣道60號歷史，本報曾翻查大量文獻，其中在屋宇署百樓圖網發現，2002年曾有結構工程師提交一份關於該址的改建及增建結構評估報告，提到現存建築物建於1920年代中期，為淺水灣酒店車庫。報告提及建築物為兩層，上層位於淺水灣道，下層為地庫，建築物採用傾斜屋頂（pitched roof）設計，由磚牆支撐。

學者：瓦頂外牆有變 樓梯後添

香港大學房地產及建設系助理教授（實務）余家聲上月底偕本報記者實地觀察，稱現有建築物雖有重建痕迹，包括瓦頂重鋪、外牆顏色改變、正門入口拱頂上的裝飾已被移除、建築物左方車道入口圍欄由半月形變成有部分拉直，但與淺水灣車庫舊相片對比後，認為外觀相若，估計現有建築物應為當年車庫。

余家聲解釋，一般瓦頂會因風吹雨打老化，估計現有建築物曾維修瓦頂，惟整個屋頂上的折線和形態與舊照相若；他亦留意到，現有建築物外見有樓梯依附着舊建築，而任何建築物都須遵守《建築物條例》和《消防條例》等限制，估計這些樓梯屬後來興建。

到訪當日，建築物下層外牆有小部分批盪剝落痕迹，余從外露痕迹估計，建築物外牆所用物料應為紅磚。建築風格方面，他稱可概括為新古典主義建築，以功能為主，相信室內沒太多花巧裝飾。

千幢古蹟10年未完成評級 學者促加快

古蹟辦曾記錄全港約8800幢歷史建築，於2009年揀選1444幢進行評級，惟至今未完成評級，過去有意見指評級進度慢，余以赤柱古道為例，稱由2021年被發現至今仍未獲評級，對此感可惜，認為古蹟獲評級能增加公眾對其關注度，冀前淺水灣酒店車庫能盡快獲評級。

相關字詞﹕淺水灣酒店 歷史建築 張愛玲 古蹟辦

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