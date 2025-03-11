高騰嘆港缺產業失世界級人才 組團隊吸引回流

【明報專訊】香港微電子研發院（MRDI）年內將組裝兩條中試線，冀提供第三代半導體研發服務，促進本港微電子產業發展。MRDI行政總裁高騰稱，香港在微電子領域原擁有世界級人才，但過往欠缺相關產業，人才多往外發展，現要在港覓到具工業背景的半導體人才屬挑戰，但有信心吸引人才加入。他透露，正處於組建團隊階段，加入者包括回流港人，因在港找不到相關工作機會而往新加坡發展，「兜兜轉轉最終又回來了，看到現時有這個機會，他是很興奮，非常願意回港」。
全球招攬 稱氣候吸引歐工程師
要確保MRDI研發具高水平，高騰說關鍵在人才與設備，設備方面已在政府提供足夠資金支持下建立，人才則正向全球招攬，包括美國、新加坡、歐洲、內地和台灣等，已與部分應徵者溝通，不少都對香港擬設的中試線感興趣，認為屬難得的研發環境，「真正人才更願意做技術探索」。
高騰認為，香港生活成本雖高，但國際化環境和子女教育均不錯，偏熱帶氣候亦對歐洲工程師有吸引力。他分享曾與友人閒聊，憶述早年在歐洲工作與度假是分開的，「工作在西歐，度假要到南歐、地中海，但在香港兩者可合併一起，平日好好工作，（假日）旁邊就是沙灘嘛！碧水藍天，氣候亦很適宜」。
冀年內建50人團隊 已覓潛在合作方
團隊規模方面，他期望今年上半年有數名核心技術骨幹人員抵港，年內建立40至50人團隊；取決於取得合作項目進展，目標明年團隊冀增至150至200人，亦會建立團隊負責管理涉及中試線的百多台精密設備。至於行政人員則不會太多，約控制在20至30人，以維持運作效率。
目前MRDI中試線正建立，高騰稱會「兩條腿走路」加快進展，故已覓潛在合作方，在中試線未建立階段，先在對方場地做一些早期工作，包括工藝調試等，以期在明年第三季預備好基礎工藝平台。